Semnarea unui acord fiscal dintre Rusia și Oman va duce la consolidarea relațiilor dintre cele două puteri

După cum a menționat agenția, „acordul vizează protecția juridică a investitorilor împotriva dublei impuneri și reglementarea impozitării între cele două țări prietene, ceea ce va contribui la extinderea investițiilor și a comerțului dintre acestea”.

„Acordul ține cont de specificul cooperării economice bilaterale și de nivelul de dezvoltare economică a celor două țări. În același timp, îndeplinește scopul stabilit de președinte de a preveni retragerea capitalului din țară și reflectă recomandările planul BEPS”, spun materialele de pe site-ul Ministerului rus de Finanțe. Din partea rusă, documentul a fost semnat de secretarul de stat – viceministrul de finanțe Alexei Sazanov, din Oman – de șeful serviciului fiscal, Saud Ben Nasser Al Shukaili.

Documentul stabilește o cotă generală a impozitului reținut la sursă asupra veniturilor sub formă de dividende în cuantum de 15%, și o cotă redusă de 10% – asupra veniturilor sub formă de dividende ale companiilor care dețin în cursul anului cel puțin 20% din acţiunile din capitalul societății plătitoare de aceste dividende. Cota de impozitare pe veniturile din dobânzi este, de asemenea, stabilită la 10%. „Totodată, prevede scutirea de impozit la sursă asupra veniturilor sub formă de dividende și dobânzi pentru agențiile guvernamentale, companiile de stat și alte forme de investiții publice. Cota de impozitare a redevențelor este stabilită la 10%”, declarația spune.

Noi prevederi în privința impozitelor pe venit

Se precizează că acordul cuprinde prevederi privind plata impozitelor pe venitul din înstrăinarea acțiunilor sau a drepturilor similare reprezentate de imobile la locația acestuia. În plus, după cum adaugă ministerul, procedura de impozitare a veniturilor din transportul internațional a fost definită cu o definire clară a listei veniturilor care sunt reglementate.

„Semnarea acordului este un pas important pentru aprofundarea în continuare a cooperării economice dintre Rusia și Oman. În 2022, volumul comerțului reciproc între țările noastre a înregistrat deja o creștere de 46%, este necesar să se crească în continuare cifra de afaceri comercială și să se consolideze cooperarea economică. Scopul principal al încheierii unui acord pentru noi este atragerea reciprocă de investiții directe în economia ambelor țări, dezvoltarea comerțului, turismului și transporturilor”, a declarat viceministrul Alexei Sazanov, citat de Ministerul Finanțelor.

„Ratificarea protocolului trebuie să aibă loc înainte de sfârșitul acestui an, astfel încât prevederile acestuia să înceapă să se aplice de la 1 ianuarie 2024”, a precizat Ministerul de Finanțe.