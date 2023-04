Semifinaliștii Românii au talent 2023. Cine sunt concurenții care luptă pentru marele premiu

Cei 24 de semifinaliști de la Românii au talent sunt: Bad Salsa, Gabriel Mardale, Amira Oloșutean, Bianca Avram, Albert Gugulan, Andrei Gîrjob, Monique Family, Teodora Vasilichi, Oleg Spînu, Rareș Prisacariu, Florin Zgăvârdici, Sânziana Iani și Mihai Adrian, Sandip Brahamin, Marco Cristoferi, Olya și Valera, Ștefan Popescu, Carina Veghiu , Sara Piliego, Eduard Sălăgean, Ramadhani Brothers, Katrinel Prisăcaru, Garry Cozma, Denisia Sănduleac, Taheira Sașa.

Rareș Prisăcariu, Garrey Cozma, Carina Veghiu, Olya și Valera, Sara Piliego, Kimberly și Holler, Taheira Sașa, Marco Cristoferi, Bianca Avram, Amira Oloșutean sunt cei 10 concurenți de la Românii au talent care au primit Golden Buzz de la jurați, potrivit Fanatik.

Tânăra care i-a cucerit pe jurații de la Românii au talent

Amintim că Amira Oloșutean a reușit să cucerească juriul emisiunii „Românii au talent”, de la PRO TV, și a primit al zecelea Golden Buzz din acest sezon. Andi Moisescu este cel care a trimis-o direct în semifinale pe micuța dansatoare.

„Eu sunt Amira și am cinci ani și mă știți, că am fost și anul trecut. Nu pot să mă opresc din dansat. Când pune acasă muzică, eu nu pot să mă abțin și mă duc și dansez prin cameră, peste tot, fac dezordine. Am început să dansez când tati făcea ore la sală. Tati este profesor de dans…Vreau să fac cumva să mă duc la Românii au Talent și să fie ceva wow”, a spus micuța concurentă, înainte de a urca pe scenă.

„Amira a venit cu noi la sală de pe la doi ani și ceva și văzând ce predau copiilor, fiind în sală cu noi, a început și ea să se miște, să testeze, să încerce anumite mișcări. După care văzând că trece timpul și își dorește și vrea să facă și insistă și nu se lasă, nu doar o joacă. Lucrurile au devenit mai serioase, am zis, ok, hai să încercăm să vedem ce se întâmplă. Și așa a început și ea pregătirea ca dansatoare”, a povestit tatăl Amirei.