Amira Oloșutean și un secret trist. Povestea dureroasă a părinților „steluței” de la „Românii au talent”

Crystal Dance este clubul de dans unde micuța stea de la „Românii au talent” și-a descoperit talentul și a făcut primele mișcări. Școala are aproximativ 23 de ani de activitate, însă viitorul nu pare să fie unul prea promițător. Mii de sportivi, dansatori și oameni pasionați de dans au luat lecții la acest club sportiv.

Reprezentanții Crystal Dance susțin că în cei 23 de ani de activitate au reușit să organizeze în Cluj-Napoca competiții de dans sportiv de anvergură națională. Au peste 30 de spectacole organizate în săli de referință ale orașului, unde au participat mii de copii și părinți.

După multe reușite pe segmentul dansului sportiv, Crystal Dance a ajuns într-un moment de impas și cere ajutorul românilor. Activitatea clubului de dans a fost întreruptă însă, în luna martie, au reușit să se mute într-un sediu nou și să reia cursurile. Reprezentanții școlii cer ajutor financiar de la români pentru a-și păstra locațiile, dar și angajații.

Până în acest moment, doar 26 de persoane au donat pentru cauza dansatorilor. Suma de care are nevoie clubul de dans este de 3.000 de euro, însă nu s-a strâns nici măcar jumătate din aceasta. Crystal Dance a primit doar 1.045 de euro, potrivit gogetfunding.com.

Școala de dans este condusă de Rareș Oloșutean, tatăl „steluței” de la Românii au talent. Acesta a fost arbitru FRDS, antrenor, iar de 23 de ani este managerul clubului Crystal Dance.

Amira Oloșutean a primit al zecelea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023

Amira Oloșutean a devenit o mică vedetă după participarea la Românii au talent. Fiica antrenorului de dans Rareș Oloșutean a reușit să impresioneze jurații cu prestația sa și a primit al zecelea Golden Buzz. Andi Moisescu este cel care a trimis-o direct în semifinale pe micuța dansatoare.

„Eu sunt Amira și am cinci ani și mă știți, că am fost și anul trecut. Nu pot să mă opresc din dansat. Când pune acasă muzică, eu nu pot să mă abțin și mă duc și dansez prin cameră, peste tot, fac dezordine. Am început să dansez când tati făcea ore la sală. Tati este profesor de dans…

Vreau să fac cumva să mă duc la Românii au Talent și să fie ceva wow”, a spus micuța concurentă, înainte de a urca pe scenă.

Rareș Oloșutean, tatăl micuței dansatoare, a fost sportiv de performanță iar acum este antrenor la clubul Crystal Dance, care are nevoie de ajutor pentru a funcționa în continuare.

„Amira a venit cu noi la sală de pe la doi ani și ceva și văzând ce predau copiilor, fiind în sală cu noi, a început și ea să se miște, să testeze, să încerce anumite mișcări. După care văzând că trece timpul și își dorește și vrea să facă și insistă și nu se lasă, nu doar o joacă. Lucrurile au devenit mai serioase, am zis, ok, hai să încercăm să vedem ce se întâmplă. Și așa a început și ea pregătirea ca dansatoare”, a povestit tatăl Amirei.

Andi Moisescu, cel care a trimis-o pe micuța dansatoare direct în semifinale, a fost impresionat de prestația Amirei. El a mărturisit că nu sunt mulți oameni cu un astfel de talent și a subliniat faptul că ea trebuie susținută pentru a putea evolua.

„Noi cu toții am trecut prin vârsta asta și simțul ritmului și al fiecărui accent dintr-o piesă se dezvoltă puțin mai târziu. Foarte puțini oameni au un asemenea dar. Poate că ăsta e un har deja. Așa ceva e chiar fenomen. Ceea ce am văzut în seara asta e chiar un fenomen…Aș vrea să spun ceva pe înțelesul Amirei”, a spus Andi Moisescu la PRO TV.