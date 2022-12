Selecționerul Belgiei a anunțat că demisionează, după eliminarea echipei de la Cupa Mondială

Selecționerul Belgiei, spaniolul Roberto Martinez. a anunțat că demisionează din funcție după ce echipa de fotbal antrenată de el a fost eliminată din faza grupelor de la Cupa Mondială din Qatar, relatează EFE

Echipa națională a Belgiei s-a clasat abia pe locul al treilea în Grupa F a competiţiei și a ratat calificarea în optimi. Belgia a terminat la egalitate meciul de joi disputat împotriva vicecampioanei mondiale Croaţia (0-0), care s-a calificat în optimi de pe poziţia secundă. Această grupă de fost câștigată în mod surprinzător de echipa națională a Marocului.

A demisionat imediat

Roberto Martinez a decis să își dea demisia imediat după eliminarea Belgiei din competiție. Se afla la conducerea echipei naționale încă din 2016.

„A fost ultimul meu meci alături de această selecţionată şi este un moment foarte emoţionant pentru mine, după cum vă puteţi imagina. Sunt o persoană căreia îi place să înveţe din lecţiile primite. Sunt aici de şase ani. Am fost foarte implicat în acest proiect. Am obţinut o medalie de bronz (la Cupa Mondială 2018 – n.red) şi trebuie să dăm o nouă oportunitate acestui proiect. Mi-a plăcut foarte mult, am lăsat o moştenire importantă şi sunt foarte mulţumit de ceea ce am realizat”, a adăugat tehnicianul spaniol“, a declarat Roberto Martinez.

Mulțumit de jucători

Selecționerul a spus că este mulțumit de jucători și că este convins că fanii adevărați apreciază toate realizările din ultimii ani, chiar dacă, la această competiție, parcursul Belgiei nu a fost cel sperat.

„Când văd jucătorii în vestiar, văd fotbalişti care cresc şi profită de toate lecţiile alături de această generaţie. Şase ani în care am crescut şi am făcut tot ce puteam face cu o selecţionată. Sunt foarte mulţumit de ceea ce am făcut cu această echipă naţională. Iar fanii adevăraţi apreciază ceea ce a realizat această echipă”, a mai spus Roberto Martinez, potrivit Agerpres.