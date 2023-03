Șeful serviciului secret al armatei Ucrainei, cel care a prezis războiul, noi dezvăluiri despre boala lui Vladimir Putin

Kirilo Budanov a acordat un interviu pentru jurnaliștii de la HotNews.ro. Şeful serviciului de informații militare din Ucraina a explicat cum colaborează cu serviciile secrete din țările NATO, inclusiv cu cele românești, ce fel de informații primește de la aliați, de ce crede că Rusia nu va folosi arma nucleară și pe ce se bazează când spune că Vladimir Putin este bolnav de cancer în faza terminală.

La 37 de ani, Budanov este unul dintre cei mai tineri generali din armata Ucrainei. Ascensiunea acestuia a accelerat după august 2016, când un înalt ofițer din Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a fost ucis în Crimeea, de presupuși sabotori ucraineni. S-a spus că unul dintre agenții speciali ucraineni, care ar fi operat în spatele liniilor inamice, ar fi fost Budanov. Acesta nu a confirmat niciodată participarea la operațiune, dar nici nu a negat-o.

Un an mai târziu, tânărul ofițer a primit „Ordinul Curajului” pentru operațiuni rămase nedezvăluite publicului, iar în 2020, la 34 de ani, Budanov a ajuns șef al Direcției Principale de Informații a Ucrainei. În 2019, o bombă plasată sub mașina sa a explodat înainte ca ofițerul să se urce la volan. Potrivit surselor citate de Washington Post, în total ar fi existat nu mai puțin de zece tentative de asasinare la adresa lui Budanov.

Prognoza lui Kirilo Budanov pentru acest an

Prognoza lui Budanov pentru acest an este că Rusia se va concentra pe ocuparea mai multor teritorii în regiunile de est Donețk și Lugansk. O ofensivă reînnoită din partea forțelor sale staționate la nord de Ucraina, în Belarus, este puțin probabilă, a spus el, și doar o încercare de a distrage atenția și de a împărți trupele Kievului. El a mai spus că „trebuie să facem totul pentru a ne asigura că Crimeea se întoarce acasă până la vară”, a declarat el pentru washingtonpost.com.

De asemenea, şeful serviciului secret al armatei ucrainene ar fi considerat, în ochii Kremlinului, principalul vinovat pentru distrugerea podului care leagă Rusia de Crimeea.

„Există întrebarea dacă acel Putin pe care noi îl cunoaștem mai este în viață”

Întrebat cum se simte în postura unui om care a fost ținta mai multor tentative de asasinat, Kirilo Budanov a răspuns: „Mă simt absolut confortabil, este o situație specifică pentru mine, pentru că sunt în această postură de mai mulți ani. Cu toate acestea, trăiesc liber, nu sunt deranjat deloc. Mai mult decât atât, îmi place această postură pentru că reprezintă o dovadă că fac ceea ce trebuie. Recunoștința față de mine din partea unui dușman este cea mai înaltă apreciere”.

Budanov mai spune că Vladimir Putin este bolnav de cancer în stadiu terminal și are mai multe dubluri. Întrebat despre această afirmație, șeful serviciului secret al armatei Ucrainei a spus: „În primul rând aș vrea să precizez că am declarat acest lucru încă din 2021. Atunci am fost întrebat de jurnaliști și am spus că i-au mai rămas doi-trei ani de trăit. Din acest motiv nu e nimic nou în această declarație”.

Cu privire la efectul acestei boli asupra războiului, Budanov a declarat: „Nu are nicio influență asupra războiului. Mai ales că există și întrebarea dacă acel Putin pe care noi îl cunoaștem mai este în viață. Noi avem informații, confirmate, că la ultimele evenimente la care ar fi participat Putin, în realitate ar fi fost niște persoane care l-au înlocuit”.

Care sunt principalele vulnerabilități ale Moldovei în acest moment

Kirilo Budanov: „Este o întrebare amplă care nu are un răspuns simplu. Cu ajutorul unor elemente pro-ruse se încearcă destabilizarea situației din Moldova. Aceste încercări au fost în trecut și au loc și acum, în prezent. Dar dacă ar fi să ne întoarcem la întrebarea precedentă, referitoare la efectul acestor acțiuni, vedem că acestea nu prea au efect”.

De ce poporul rus nu a reacționat până acum consistent împotriva lui Putin, șeful serviciului secret al armatei Ucrainei a explicat: „Este vorba despre specificul etnic și istoric al acest popor. Dacă ne uităm la istoria Rusiei au existat astfel de evenimente, astfel de acțiuni de nesupunere, dar există un element specific al acestor evenimente: au fost foarte sângeroase.

Trebuie să menționăm că în toată istoria Rusiei, niciodată nu au existat pregătiri speciale, foarte lungi, pentru astfel de acțiuni de nesupunere. Întotdeauna evenimentele s-au întâmplat brusc și cu foarte multă vărsare de sânge. Și s-au terminat foarte repede. În viitorul apropiat un astfel de eveniment este posibil”, a mai declarat Kirilo Budanov, potrivit hotnews.ro.