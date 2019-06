Șeful Poliției Române a criticat operaţiunea Lepa: ”Acţiunea poliţiştilor de la IPJ Timiş a fost deficitară şi defectuoasă”

Şeful Poliţiei Române, chestorul general Ioan Buda, a declarat miercuri că au existat deficienţe în organizarea acţiunii de prindere a urmăritului general Ionel Marcel Lepa, iar acestea ţin de Inspectoratul de Poliție al Județului Timiş. În acest sens, el a dispus o anchetă, iar rezultatele ei vor fi făcute publice după înmormântarea agentului Cristian Amariei, ucis la datorie, duminică.





"Trebuie să mergem pe două chestiuni principale. Prima parte a acţiunii, ce ţine de la modul în care au acţionat colegii noştri şi până când a fost împuşcat colegul nostru şi a doua parte - de la împuşcătura sa şi până la prinderea acestui criminal. Dacă legat de prima parte am spus că acţiunea poliţiştilor de la IPJ Timiş a fost deficitară şi defectuoasă, atunci ştiu de ce am spus asta. Am dispus o anchetă acolo, ancheta e în curs. Vă voi da toate detaliile la finalizarea anchetei", a precizat Ioan Buda, conform News.ro.

Șeful Poliției Române a explicat că anul acesta au fost reținuți, cu succes, și fără pierderi d evieți omenești, 3.800 de urmăriți general. El spune că sunt proceduri care trebuie urmate de fiecare dată.

”Zilnic, avem în jur de 17-18, până la 20 de urmăriți general care sunt reținuți. De la începutul anului, până în prezent, au fost reținuți 3800 de urmriți general. Petru fiecare urmărit general și pentru fiecare acțiune trebuie să pregătim într-un anumit fel. Pregătirea constă în: profilul acelui urmărit general și a modului de acțiune. Tocmai la acest lucru trebuiau să se gândească colegii mei: să studieze profilul urmăritului și în funcție de profilul urmăritului au stabilit locația și trebuiau să intervină conform procedurilor. (…) Ei trebuiau să fie pregătiți pentru acțiune. (…) Sunt măsuri informative pe care colegii le-au avut în zonă. În funcție de asta și-au dozat informațiile înspre acea direcție”, a mai punctat chestorul general, conform sursei citate.

S-a schimbat LEGEA PENSIILOR! A fost eliminata aceasta OBLIGATIE! Decizie de ultim moment din Senat

Pagina 1 din 1