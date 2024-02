International Șeful Pentagonului, comparat cu o maimuță de Dmitri Rogozin







Dmitri Rogozin a făcut câteva declaraţii care ar putea să-l înfurie pe șeful Pentagonului. Actualul senator al regiunii Zaporojie îl compară pe Lloyd Austin, cu o maimuță.

Șeful Pentagonului a fost comparat cu o „maimuță” de Dmitri Rogozin, scrie BBC, care consideră că această descriere are caracter rasist.

Comentarii rasiste

Dmitri Rogozin, fostul șef al Roscosmos și actual membru al Consiliului Federației Rusiei din partea regiunii Zaporijie, ocupată parțial, a postat un mesaj pe Twitter cu conotații rasiste la adresa șefului Pentagonului, Lloyd Austin, comparându-l cu o maimuță, informează BBC.

„Înainte de a se îmbolnăvi, secretarul american al Apărării Lloyd Austin adora să se fotografieze cu pigmei", a scris politicianul rus pe rețeaua X.

Pe aceeași platformă, Dmitri Rogozin, a postat un colaj cu două fotografii. Într-una apar doi pigmei și o maimuță în stânga, iar șeful Pentagonului împreună cu Zelenski în dreapta.

Before his illness, US Secretary of Defense Lloyd Austin loved being photographed with pygmies.

Министр обороны США Ллойд Остин до болезни очень любил фотографироваться с пигмеями. pic.twitter.com/0Pm1qHU1Fg

— ROGOZIN (@Rogozin) February 25, 2024

Dmitri Rogozin, acuzat de rasism

În urma acuzațiilor de rasism în legătură cu postarea respectivă, Rogozin a afirmat pe canalul său de Telegram, conform relatărilor de pe canalele Astra și Baza, că nu deține alte rețele sociale în afară de Telegram și pagina VKontakte. Cu toate acestea, contul său pe X este confirmat ca fiind al său încă din 2015. De asemenea, pare că postarea de pe Telegram în care Rogozin oferă explicații a fost ștearsă.

Comparațiile au continuat

Luni dimineață, pe contul @Rogozin (care are peste 783 de mii de abonați) de pe X, a fost publicată o continuare a postării inițiale - de data aceasta însoțită de un videoclip și o frază în engleză la fel de rasistă.

„Maimuțele ar trebui să fie numite maimuțe”.

Și pe VKontakte a fost publicată o postare care îl menționează pe Austin, precum și pe președintele Statelor Unite și cancelarul Germaniei, pe care Rogozin i-a comparat cu "maimuțele" din Cartea Junglei. Rămâne de văzut însă dacă postările lui Dmitri Rogozin vor continua.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au reacționat la acest scandal. Remarcile rasiste au fost făcute în contextul conflictului din Ucraina.