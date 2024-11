Şeful NATO şi preşedinta Comisiei Europene, mesaj pentru Trump. Trebuie să mențină Alianța puternică

Preşedinta Comisiei Europene îl felicită pe Donald Trump și îi cere să lucreze la „parteneriatul transatlantic”. Șeful NATO, Mark Rutte, îi transmite că leadership-ul său va fi „esenţial” pentru a menţine „alianţa puternică”.

Mesajele celor doi au venit după ce mai mulți experţi au spus că o a doua preşedinţie Trump va crea dificultăţi relaţiilor cu Uniunea Europeană şi NATO. Ursula von der Leyen, președinte Comisie Europene, a spus speră ca Trump să lucreze cu UE la o agendă transatlantică puternică.

„Îl felicit călduros pe Donald J. Trump. UE şi SUA sunt mai mult decât simpli aliaţi. Suntem legaţi de un adevărat parteneriat între popoarele noastre, care uneşte 800 de milioane de cetăţeni. Aşadar, haideţi să lucrăm împreună la o agendă transatlantică puternică, care să continue să le aducă beneficii”, a scris pe X Ursula von der Leyen, aparent într-o aluzie la un „război al tarifelor vamale” care a existat între UE şi SUA în primul mandat al lui Trump la Casa Albă, o politică pe care republicanul, adept al protecţionismului, promite să o repete.

