Întrebat de Lucian Mândruță dacă știe definiția ecosistemului, șeful Gărzii de Mediu a răspuns: Nu o știu!

– Cum ați ajuns comisar de mediu?

– Prin concurs, a răspuns Viorel Glăman. Iar replica jurnalistului a fost: Nu știți despre mediu nimic, nu vă este rușine?

La întrebarea lui Cosmin Prelipceanu dacă a fost până la urmă poluare, șeful Gărzii de Mediu a răspuns: ”Bineînțeles că a fost poluare”. Atunci când a fost întrebat cine răspunde, acesta a spus că nu vrea să dea vina pe nimeni deoarece, deocamdată, vor controla ”toate cele 69 de unități care sunt potențiali poluatori și la urmă tragem o concluzie”.

Nu a fost destituit de ministrul Mediului

”Nu m-a destituit, poate m-a destituit acum câteva minute, eu la ora 16:30 când am plecat nu am fost destituit. Eu consider că nu am nicio vină, dar nu sunt eu în măsură să mă analizez. Domnul ministru al Mediului și doamna Comisar General mă pot analiza pentru activitatea mea”, a concluzionat acesta.

”Gropile de gunoi nu sunt în București, sunt pe raza teritorială a județului Ilfov. Pe raza Bucureștiului nu există decât o groapă. De când sunt eu în Garda de Mediu nu au existat depășiri atât de ridicate. A fost un fenomen meteo de inversiune termică, aerul nu s-a ridicat”, a mai declarat acesta la Digi 24.

”În 2019 am dat amenzi de milioane de lei pe depozite necontrolate de deșeuri. Poluarea de duminică a fost un fenomen meteo”, a mai subliniat odată șeful Gărzii de Mediu. ”Suntem prost plătiți, sunt linșat mediatic, sunt luat la mișto”, s-a revoltat amenințând că nu mai suportă atacurile la persoană.

