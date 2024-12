Şeful forţelor ruse de protecţie nucleară a fost ucis. Moscova e în alertă

Update 2. Lichidarea lui Kirillov, şeful trupelor de apărare împotriva radiaţiilor, substanţelor chimice şi biologice ale forţelor armate ruse, este o operaţiune specială a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a declarat o sursă din serviciile de informaţii.

Bomba care l-a ucis pe generalul-locotenent Igor Kirillov, marţi dimineaţă, la Moscova a fost acţionată de la distanţă, a anunțat agenția TASS. Aceasta ar fi conţinut aproximativ 300 g de material explozibil în echivalent TNT.

Potrivit unui instrument ONU de estimare a pagubelor produse de explozii, 300 g de explozibil extern echivalent TNT poate sparge ferestre mici de la o distanţă de aproximativ 17 m sau poate provoca pagube caselor de cărămidă de la o distanţă de 1,3 m. Pentru a provoca un deces, aceeaşi cantitate de TNT ar trebui să explodeze la aproximativ 1,55 m distanţă de o persoană.

Generalul locotenent Igor Kirillov, care este şeful trupelor ruse de protecţie nucleară, biologică şi chimică, a fost ucis în faţa unui bloc de locuinţe de pe Riazanski Prospekt, un bulevard care duce spre Kremlin, la aproximativ 7 km distanţă sud-est de sediul lui Vladimir Putin. Comitetul de Anchetă a confirmat decesul.

„Igor Kirillov, şeful forţelor de protecţie nucleară, chimică şi biologică ale forţelor armate ale Federaţiei Ruse, şi asistentul său au fost ucişi”, a declarat Comitetul de Anchetă.

La scurt timp au apărut imagini pe Telegram care arată o intrare distrusă într-o clădire, plină de moloz, şi două cadavre zăcând în zăpada pătată de sânge.Anchetatorii, criminaliştii şi serviciile operaţionale lucrează la faţa locului. Toate circumstanţele crimei sunt în curs de stabilire, a transmis Comitetul de Anchetă.

Doi soldați ruși părăseau intrarea într-o casă de pe strada Ryazansky Prospekt în jurul orei șase dimineața, când a explodat un dispozitiv exploziv improvizat. Bomba ar fi fost montată într-un scuter. Puterea dispozitivului exploziv a fost de aproximativ 200 de grame în echivalent TNT, au raportat serviciile de urgență.

Din cauza exploziei dintr-o clădire rezidențială, ferestrele de la primul până la al treilea etaj au fost sparte, iar ușa de la intrare a fost distrusă.

