UPDATE: Constantin Mituleţu-Buică a confirmat că a fost convocat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţiile. Președintele AEP este acuzat de abuz în serviciu, după ce doi directori din cadrul instituției au fost demiși din funcție. El a dat mai multe detalii despre acuzațiile care îi sunt aduse și a explicat de ce nu intenționează să demisioneze.

„Am fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu pentru două sancţiuni disciplinare cu avertisment din anul 2019 pentru doi directori. În momentul acela eram sub presiunea comisiei pentru anchetă pentru a pune la dispoziţie documente, aceştia (cei doi directori – n.r.) nu s-au conformat solicitării preşedintelui.

La momentul următor au considerat să demisioneze şi, când au constatat că trebuie să mai stea în instituţie 30 de zile, au cerut acordul părţilor şi au plecat pe cale amiabilă. Pentru sancţiuni disciplinare cu avertisment am fost chemat. Au făcut (cei doi directori – n.r.) plângere penală la Parchet pentru că le-am dat avertismentul ilegal.

Nu-mi reproşez nimic. Activitatea autorităţii, după ce au plecat, s-a demonstrat că a fost foarte bună: trei alegeri fără evenimente – alegerile prezidenţiale şi cele locale şi parlamentare de anul trecut, drept pentru care nu am ce să-mi reproşez şi nici colegilor mei care îşi desfăşoară activitatea în continuare”, a declarat șeful AEP.

Mitulețu Buică exclude o demisie

Mitulețu-Buică nu consideră că a încălcat legea și, pe cale de consecință nu intenționează să se retragă din funcție.

„Nu consider că am făcut ceva ilegal, pentru că activitatea era la discontinuă şi lucrurile sunt clare. (…) De ce să demisionez? Pentru nişte sancţiuni disciplinare? Niciun şef de instituţie dacă va avea astfel de dosare nu va mai putea să conducă, va fi haos în instituţie.

În momentul în care eu cer documente, el pleacă în concediu fără să mă anunţe ca preşedinte, ca şef de instituţie, şi noi eram sub presiunea încheierii alegerilor şi referendumului şi comisiei de anchetă şi a plecat fără să mă anunţe în concediu şi m-am trezit că nu are cine să semneze documentele către comisia de anchetă.

A lăsat de izbelişte activitatea de la BEC, de la autoritate, pentru că era coordonatorul proceselor electorale.

Dacă doi oameni de bază, înalţi funcţionari publici în funcţie de autoritate, pleacă şi lasă de izbelişte, atunci am aplicat sancţiunea disciplinară şi, ulterior, aceştia au demisionat. Consider că nu am făcut nimic ilegal în cei doi ani de când conduc instituţia şi se vede că lucrurile sunt bune”, a menţionat preşedintele AEP.

Șeful AEP pus sub acuzare într-un dosar penal.

Șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin Mitulețu-Buică, a fost pus sub acuzare. Este cercetat pentru abuz în serviciu într-un dosar care datează din 2019. Sesizarea a fost depusă împotriva sa de doi directori. Aceștia l-au acuzat că i-ar fi destituit în mod abuziv.

Este vorba despre Gabriel Saucă, director general, Direcţia de Coordonare a Sistemului Informaţional Electoral Naţional şi Cristian Petraru șeful Departamentului de organizare a proceselor electorale.

Mitulețu Buică exclude o demisie

Șeful AEP susține că cei doi directori nu au fost dați afară ci doar sancționați disciplinar. Constantin Mitulețu-Buică susține că nu intenționează să renunțe la funcție și că nu va demisiona,

„Am fost pus sub acuzare pentru pentru acordarea a două sancțiuni disciplinare cu avertisment. Eu nu i-am concediat pe cei doi, ci au demisionat inițial după sancționare, apoi le-am aprobat plecarea cu acordul părților, pe cale amiabilă. I-am avertizat pentru că au părăsit serviciul, am constatat că nu sunt de găsit în instituție.

Nu aș avea de ce să demisionez. Ar fi haos în tot sistemul administrativ dacă trebuie să pleci pentru avertismente date subordonaților. Vom vedea care e calea de urmat, vom vedea dacă se va ajunge la un proces în instanță. Dosarul a fost deschis în 2019, în urma plângerii celor doi”, a declarat Mitulețu-Buică conform G4Media.ro.

PNL a reclamat destituiri ilegale la AEP

La finalul lunii iulie 2019, PNL a reclamat PSD că intenționează să-și impună oamenii la conducerea AEP. Liberalii acuzau că anumiți directori, care nu erau agreați de PSD au fost destituiți din funcție și înlocuiți cu persoane apropiate președintelui Mituleţu-Buică.

„Somăm preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin Mituleţu-Buică, să oprească urgent acţiunea de PSD-izare a instituţiei, pe care a început-o în ultima vreme.

Este strigător la cer faptul că directori din cadrul AEP sunt demişi pe bandă rulantă doar pentru că nu au simpatii politice faţă de PSD, având un comportament apolitic, aşa cum este firesc şi cum, de altfel, le impune legea. În locul acestora sunt aduse persoane fidele politic şefului instituţiei şi promovate, ulterior, pe funcţii de conducere”, anunțau liberalii într-un comunicat de presă. de la vremea respectivă.

Ei spuneau că ordinele de demitere au încălcat legea de funcționare a AEP, fără avizul Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.