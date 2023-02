Șefii diplomațiilor din Austria și Olanda vor fi chemați la audieri. Europarlamentarii români nu abandonează, după eșecul Schengen

Procedura parlamentară este mai rar întâlnită, dar ea este perfect legală. Cei trei europarlamentari, Eugen Tomac (PMP), Rareș Bogdan (PNL) și Victor Negrescu (PSD) au solicitat chemarea la audieri a celor doi demnitari pentru a da explicații plenului Parlamentului European. Motivul se referă la refuzul nejustificat a celor două țări de a da un acord pentru aderarea României și Bulgariei la Spațiu Schengen.

Cei trei au semnat documentul adresat Comisiei de Drepturi, Libertăți și Afaceri, pentru a-i chema la audieri pe cei doi miniștri de externe, document care trebuie contrasemnat de președintele Parlamentului European.

Din primele informații aceste audieri ar putea avea loc până la începutul lunii martie, și astfel, vom afla informații noi legate de refuzul Austriei și Olandei.

Tomac cere și proces la CJUE

Președintele PMP și europarlamentar al acestui partid, Eugen Tomac le-a cerut autorităților de la București să atace decizia Consiliului de Justiție și Afaceri Interne, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

JAI a decis în decembrie 2022, în fața votului negativ dat de Austria, ca România să nu intre în Spațiul Schengen.

Acum, Tomac susține că printr-o sentință a CJUE, România ar putea adresa la acest spațiu intracomunitar, pe cale judecătorească, și nu administrativă. Șeful PMP mai crede că Austria va continua să se opună nejustificat aderării României la spațiul Schengen.

„Acest proces deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu blochează negocierile României cu Austria, nu blochează negocierile Bulgariei cu Olanda, Consiliul are dreptul şi libertatea de a lua oricând această decizie. Un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că am văzut multe opinii, nu blochează nici într-un fel libertatea pe care o are Consiliul de a se întruni ori de câte ori consideră, poate exista şi un Consiliu extraordinar şi lua o decizie prin care să repare această nedreptate”, a declarat Eugen Tomac.