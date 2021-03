Şefa UPU Craiova amendată abuziv. DSP Dolj a dispus amendarea doctoriţei Luciana Rotaru, din cauză că în UPU nu s-ar respecta procedura de decontaminare, potrivit Adevărul.

Dr. Luciana Rotaru este considerat unul dintre cei mai buni urgentişti din ţară

Medicul craiovean Luciana Rotaru este şefa Unităţii de Primiri Urgenţă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean şi a SMURD Craiova. Ea a aflat că a fost amendată personal cu 10.000 lei când a primit procesul verbal semnat de reprezentanţii DSP Dolj. La începutul pandemiei, medicul craiovean, considerat unul dintre cei mai buni urgentişti din ţară, a fost detaşat o perioadă la spitalul din Deva. Motivul a fost să își ajute colegii să realizeze cât mai corect procedura de decontaminare. Tocmai procedura i-a adus acum o amendă usuturătoare.

Medic: Spitalul nu are o procedura de decontaminare, ci doar secția UPU. Procedura e corectă

„Sancţiunea este dată pentru nerespectarea unor măsuri speciale in UPU. Au spus că nu aş respecta procedura de decontaminare, că nu respect măsurile spitalului. Doar că spitalul nu are o procedura de decontaminare, singura procedura de decontaminare existentă este cea a UPU. Nu poţi să mă acuzi că nu respect ceva ce nu există. În ceea ce priveşte procedura de decontaminare de la UPU ea este corectă, funcţionează deja de un an şi ceva”, a declarat dr. Luciana Rotaru (foto), şefa Unităţii de Primiri Urgenţă.

„DSP vine aproape zilnic în control la UPU şi nu ni s-a spus niciodată că nu ar fi corectă. Procedura de decontaminare are la baza recomandări din literatura de specialitate, este susţinută şi de procedura de decontaminare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă”, a mai adăugat medicul.

Șefa UPU de la Spitalul Clinic Județean Craiova evaluează măsura ca fiind nu numai abuzivă, ci şi prost aplicată. „Am fost amendată pe persoană fizică, pe o hotărâre care se dă, de fapt, persoanelor juridice. Este un abuz în serviciu, voi plăti în termen amenda, nu am altă soluţie. Dar voi chema în instanţă DSP pentru cele întâmplate”, a mai declarat medicul doljean.



Şefa UPU Craiova nu este singura care a fost amendată de către DSP Dolj. Aceeaşi sancţiune a primit şi un medic neurolog de la Spitalul de Urgenţă Craiova. După ce a consultat o pacientă și a scris recomandările în fişa de observaţie, acesta a uitat să pună parafa. Medicul neurolog a mai fost sancţionat, conform unui comunicat de presă, pentru că „nu a solicitat transferul pacientei în altă secţie ATI prin CNCCI”.

„Știm că atunci când acuzăm DSP Dolj, imediat ne trezim cu control“

Asistentele şi medicii craioveni spun că au ajuns la capătul răbdării. „Ne e frică să ne spunem numele atunci când vorbim cu ziariştii. Ştim că a doua zi vom avea probleme, va trebui să dăm note explicative şi mai ştim că atunci când acuzăm DSP Dolj imediat ne trezim cu control. Şi, logic, într-un sistem sanitar ca al nostru, cum să nu găseşti nereguli? Dar noi suntem de vină? Domnule ministru, suntem vânaţi şi umiliţi, ne auziţi?”, au reacționat mai multe cadre medicale.