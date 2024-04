Social Șefa CNAS a greșit. Alexandru Rafila anunță ce se întâmplă cu românii neasigurați







În urmă cu două zile, șefa CNAS făcea o declarație cel puțin bizară prin care anunța că din 1 iulie 2024, persoanele neasigurate vor avea parte de aceleași drepturi ca și cele asigurate, iar costurile ar putea fi acoperite de Banca Mondială. La auzul acestor declarații, Alexandru Rafila a dorit să lămurească o serie de aspecte referitoare la românii asigurați.

Șefa CNAS a greșit. Alexandru Rafila anunță ce se întâmplă cu românii neasigurați

Alexandru Rafila a dorit să lămurească românii și să clarifice situația prezentată de șefa CNAS.

Se pare că, potrivit contractului deja în derulare, românii neasigurați pot beneficia de suport medical în situații de urgență, chiar dacă nu sunt asigurați:

„O persoană fără asigurare medicală nu beneficiază de concediu medical. Noi am introdus, printr-o ordonanţă din anul 2022, posibilitatea ca persoanele fără asigurare să beneficieze de un pachet minim de servicii medicale, servicii care se desfăşoară la nivelul medicului de familie, adică un consult. Dar această persoană nu beneficiază nici de trimitere, nici de reţetă compensată, deci ei trebuie să suporte aceste costuri. Sigur, dacă ai o boală care necesită o intervenţie medicală, atunci ai ori unitatea de primiri urgenţe, ori medicul de familie.

Sistemul funcţionează de la 1 Ianuarie 2023. Aş vrea să-mi cer scuze faţă de colega mea, doamna preşedintă a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care cred că a făcut o mică confuzie: nu intră în vigoare de la 1 iulie 2024, funcţionează deja de la ianuarie 2023. Iar finanţarea vine de la Ministerul Sănătăţii prin transfer către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În cursul anului trecut, au fost făcute peste 700.000 de consultaţii pentru pacienţii neasiguraţi”, a spus Alexandru Rafila în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV.

Alexandru Rafila a anunțat și câți români sunt neasigurați

Cu această ocazie, Ministrul Sănătăţii a dorit să previzeze că în România se află două milioane de români care nu au asigurare de sănătate.

„Sunt vreo două milioane. E o cifră mare, asta e realitatea”, a mai spus Alexandru Rafila la postul de televiziune.

Totodată, aceste persoane care necesită îngrijiri medicale vor avea parte de ele:

„În cazul în care o persoană fără asigurare medicală necesită o intervenţie medicală, fie se prezintă la unitatea de primiri urgenţe, fie merge la medicul de familie, explică ministrul Sănătăţii.

CNAS nu a reușit să obțină bugetul dorit

Pe lângă declarațiile care vizează persoanele fără asigurare, președinta CNAS a mărturisit că se zbate să găsească cât mai multe soluții pentru îmbunătățirea serviciilor din sistemul medical.

„Haideţi să vă spun cum stăm. Avem la acest moment 10.070 de medici aflaţi în contract, medici de familie aflaţi în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în asistenţa medicală de ambulatoriu 3.473 de contracte avem, în asistenţă de paraclinic 1.059, spitale civile 372, spitale private 342 (...).

La capitolul în care lucrăm noi, cei mai mulţi, prezenţa medicului de familie, arată aşa: există 1.529 de locuri de medic de familie neocupate, 190 de localităţi fără puncte de lucru, fără medic de familie, deci total lipsit de asistenţă medicală - 1.043 de localităţi cu deficit din punct de vedere al prezenţei medicului de familie.

Cifrele sigur că pot continua şi am să vă mai spun ceva. La acest moment am cerut 90 de miliarde de lei, am obţinut 62 (miliarde, n.r.), la bunuri şi servicii avem 44,5 miliarde, 30% la spital, 8% la medicina de familie, 6% la ambulator, 1% la stomatologie.

Avem în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 17 programe curative. Programele de prevenţie sunt la Ministerul Sănătăţii", a mai declarat Valeria Herdea, potrivit agerpres.ro.