Mircea Minea, baronul Chiajnei, cu ajutorul membrilor clanului Iordan, i-au aplicat o corecție fizică lui Claudiu Luca, consilier PNL. Membrii clanului au fost aduși de primar să asiste la ședința de Consiliu, ca tactică de intimidare, iar miza a fost mare: instalarea aghiotantului pentru funcția de viceprimar – Constantin Dumitru, notează Chiajna.info.

PNL, reacție oficială

Claudiu Luca a contestat actele procedurale făcute în timpul ședinței, iar membrii clanului au acționat. Și mai grav este faptul că scena a avut loc chiar la sediul Poliției Locale.

„Vataful Minea a asistat pasiv in momentul in care cei trei membri ai clanului Iordan au batut cu bestialitate un consilier PNL, propus pentru functia de viceprimar si care a avut curajul sa conteste modul in care s-a desfasurat sedinta. Acest eveniment s-a petrecut in incinta sediului Politiei Locale Chiajna sub stricta supraveghere a 3 Politisti Locali, care au avut ca scop sa nu lase pe nimeni sa intervina in apararea Consilierului Local PNL.

Toate cele relatate mai sus sunt punctul de pornire a unei anchete penale in desfasurare, in paralel cu o contestatie in anulare a validarii cerlor doi consilieri si alegerea abuziva a viceprimarului, care vor fi atacate in Contencios Administrativ”, a notat pe Facebook PNL Chiajna.

Cine este Mircea Minea

Mircea Minea este „campionul mandatelor”. Se află la cel de-al șaselea, fiind „înscăunat” în 1996, deci se află la butoane de 23 de ani, fără întrerupere. Membru ALDE, este un personaj controversat, acuzat de-a lungul timpului pentru mai multe fapte de corupție și cheltuirea fără raționament a bugetului local pe mediocra echipă de fotbal Concordia, acordarea pe bandă rulantă de autorizații fără ca infrastructura să permită acest lucru și neonorarea promisiunilor electorale.

„Domnule Primar! Ce s-a realizat în Chiajna din ce s-a promis în campania electorală? Apă, Canal, Salubrizare, Asfaltare, Trotuare, Parcuri, Iluminat public? Avem ApaNova în Comună și noi nu avem apă potabilă în sistem centralizat! Așa arată demnitatea ALDE? Întreb pentru un prieten” a notat un cetățean al Chiajnei, pe pagina de Facebook a primarului Mircea Minea.

Mircea Minea, prins cu acte false. Scandal cu Laurențiu Reghecampf

Mircea Minea, primarul Chiajnei, a întocmit acte false pentru a demonstra că i-a plătit lui Laurenţiu Reghecampf, cei 50.000 de euro pe care îi datora din perioada în care tehnicianul a pregătit formaţia Concordia, în urmă cu mai mulți ani.

Laurenţiu Reghecampf l-a reclamat la FRF pe Mircea Minea. Antrenorul Stelei a avut câştig de cauză la prima instanţă federală, însă edilul din Chiajna a contestat decizia la Comisia de Recurs.

Mircea Minea susţine că s-a achitat de datorie faţă de „Reghe” şi a prezentat un act autentificat la notar din care reiese că „Reghe” şi-a primit cei 50.000 de euro.

Laurenţiu Reghecampf a reuşit însă să dovedească faptul că primarul a minţit şi că, mai mult, actul întocmit este unul fals.

