Ședinţa comună a Guvernelor României şi Republicii Moldova. Nicolae Ciucă: Cea mai mare deschidere înregistrată vreodată în relaţia cu România

Premierul Nicolae Ciucă a declarat vineri, în debutul şedinţei comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova, că „est cea mai mare deschidere” înregistrată vreodată în relaţiile bilaterale.

„Ne bucură să vedem, acum, la Chişinău cea mai mare deschidere înregistrată vreodată în relaţia cu România. Aceste premise favorabile ne permit să construim o intensă şi ambiţioasă agendă bilaterală. În 2020, într-un an de criză, România a acordat asistenţă oficială pentru dezvoltare în beneficiul Republicii Moldova în valoare record de 46,8 milioane de euro, îndeosebi în domeniul Educaţiei, pentru burse de studiu”, a transmis prim-ministrul.

Ședința a avut ca scop o alianță pentru semnarea mai multor acorduri, protocoale şi memorandumuri. Nicolae Ciucă a declarat că şedinţa comună a celor două Guverne are o încărcătură simbolică și că speră să facă fapte impresionante împreună.

„Am reuşit să onorăm împreună o promisiune pe care am făcut-o nu cu mult timp în urmă ca, în cel mai scurt timp, să putem să desfăşurăm această şedinţă de Guvern comună. Are loc pentru prima dată la Chişinău. Este o activitate cu încărcătură simbolică deosebită şi am convingerea că se va concretiza în realităţi, în fapte, prin semnarea acordurilor, protocoalelor şi memorandumurilor la nivel de miniştri de linie”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă a fost într-o vizită de o zi în Republica Moldova.

Întâlnire de proporții între România și Republica Moldova

Scopul ședinței comune a fost de a discuta despre infrastructura de transport sau domeniul energiei. Autoritățile au în plan interconectarea infrastructurii rutiere peste Prut prin realizarea unui pod la Ungheni sau reabilitarea altor poduri peste Prut existente, dar și creşterea capacităţii de exploatare a gazelor în România, pentru a furniza inclusiv Republicii Moldova.

„Sunt o sută de milioane de euro care vor fi asiguraţi de la bugetul de stat al României. Banii vor fi folosiţi pe toate proiectele care vizează nevoile guvernului de la Chişinău pentru a putea să îmbunătăţească viaţa cetăţenilor din Republica Moldova.

Ei vor viza domeniul energetic, domeniul de transporturi, de ce nu partea de digitalizare, domeniul educaţiei. Avem, de asemenea, discuţii între Ministerul de Interne din România şi Republica Moldova pe tot ceea ce înseamnă rezolvarea aspectelor de securitate transfrontalieră. Sunt foarte multe domenii, rostul este să-i cheltuim cu chibzuinţă şi cât se poate de eficient”, a explicat primul ministru.