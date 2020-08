Ducele și ducesa de Sussex au adoptat un 2018 Labrador negru, la scurt timp după ce s-au căsătorit, dar nu au dezvăluit niciodată, cu adevărat, numele câinelui.

Cu toate acestea, potrivit People, care citează un extras din noua carte Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family de jurnaliștii regali Omid Scobie și Carolyn Durand, numele câinelui are o varietate de sensuri speciale. pentru cuplu. Nu și pentru români, pentru care înseamnă în termeni bulevardieri, organul genital masculin.

Potrivit site-ului, cuplul a decis numele respectiv, deoarece este moneda oficială a Botswana, care este locul în care prințul Harry a luat-o pe Meghan pentru prima dată când au început să întâlnească în 2016. Același nume il poartă și o cunoscută stațiune de pe litoralul croat, din Regiunea Istria, numit de italieni Pola.

După ce a sărbătorit cea de-a 36-a aniversare a ducesei în țară, cuplul s-a întors în Botswana un an mai târziu pentru a lucra cu Elephants Without Borders, o inițiativă de conservare a vieții sălbatice.

Pe lângă faptul că amintește cuplului locația celei de-a treia date și a muncii lor importante de conservare, numele înseamnă și „ploaie” în Setswana, limba vorbită în zonă și este folosit pentru a dorește bine altora, deoarece ploaia este rară și foarte valoroasă în Botswana.

Numele câinelui adoptat al cuplului a fost dezvăluit după ce Meghan a spus anterior, în 2018, că oamenii au „greșit numele lui”, dar nu au explicat cu adevărat care este cel pe care și ea și Harry l-au ales.

La vremea respectivă, s-a afirmat inexact că cuplul și-a numit noul câine Oz, scrie independent.co.uk.