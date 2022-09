Secretul pe care Hillary Clinton l-a păstrat ani la rând. Totul s-a întâmplat la Kremlin. Video

Hillary Clinton a vorbit la emisiunea lui Jimmy Fallon despre una dintre cele mai memorabile amintiri pe care le are alături de fiica ei. Fosta prima doamnă a declarat că totul s-a întâmplat când soțul ei, Bill Clinton, ocupa funcția de președinte al Statelor Unite.

Hillary a declarat că după ceremonia oficială de rămas-bun de la Kremlin, limuzina în care se aflau se îndrepta spre aeroport, dar nu au observat că fiica lor lipsea.

„Sper să nu-și amintească”

Am dus-o în Rusia atunci când am mers într-o vizită de stat, când Bill era președinte, și au avut loc despărțirile oficiale, așa că Bill și cu mine am fost conduși în „Bestie”, limuzina mare, pentru a ne îndrepta spre aeroport, fără să știm că am lăsat-o în urmă. Adică, vă puteți imagina cum ar fi să-mi las singurul copil la Kremlin? Mai ales cu tot ce s-a întâmplat?”, a afirmat Hillary Clinton, scrie realitatea.md.

Ulterior, Jimmy Fallon a întrebat-o pe fiica lui Hillary care a fost cea mai memorabilă amintire pe care o are. Ea a declarat că momentul în care a fost uitată la Kremlin a reprezentat pentru ea un moment pe care nu-l va putea uita niciodată. Reamintim că Bill Clinton a vizitat Rusia de cinci ori în calitate de președinte al Statelor Unite. În 1994, NYT scria că el și soția sa și-au petrecut noaptea la Kremlin.

În urmă cu ceva timp, Hillary Clinton a vorbit despre întâlnirile pe care le-a avut cu Vladimir Putin, când era secretar de stat al SUA. Fostul oficial american a spus că liderul de la Kremlin „este foarte sexist” și „jignitor.”

„Da, a fost foarte sexist față de mine. Am avut câteva interacțiuni interesante, chiar utile, în privat, și apoi presa era invitată și el spunea ceva insultător despre America”, a spus Hillary Clinton, fostul secretar de stat al SUA.