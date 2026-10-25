Republica Moldova. Biserica cu hramul Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla din Chişinău păstrează de mai bine de 130 de ani un secret înfiorător. Chiar în altarul bisericii a murit un om. Fapt pentru care nu a fost sfinţită şi folosită ca lăcaş de cult timp de 27 de ani.

Operă a renumitului arhitect Alexandru Bernardazi, această bijuterie arhitecturală este considerată una din cele mai frumoase biserici din Chişinău şi chiar de pe întreg teritoriu dintre Nistru şi Prut.

Creată în epoca eclectismului stilistic, sursa de inspiraţie fiind nu doar arhitectura rusă din secolul al XVII-lea, ci şi cea otomană, combinate cu valenţe artistice noi. Pavilioanele laterale, masive, construite din piatră, cu coloane robuste din arhitectura nouă, sunt ridicate deasupra intrărilor laterale şi în retragere de la linia străzii, formându-se o mică curte interioară.

Colţurile faţadei sunt evidenţiate prin flancarea lor de două turnuleţe zvelte, acoperite cu piramide ascuţite şi înalte, care amintesc moscheile turceşti. Aspectul bisericii este înviorat de utilizarea grilajelor turnate din fontă de la pavilioanele laterale.

Biserica se află în gestiunea Mitropoliei Basarabiei.

Construcţia bisericii a fost terminată în 1895 şi urma să fie capela Gimnaziului pentru fete a zemstvei basarabene. Ctitorii acesteia au fost reprezentanții uneia dintre cele mai bogate și influente familii de nobili din Basarabia – Teodor Krupenski şi fiica sa, prințesa Eufrosinia Veazemski.

Familia Krupenski avea origini poloneze, amestecate cu germani, apoi cu moldoveni, greci și ruși. Dintre cei șapte copii ai lui Iordache Krupenski doi, Matei și Teodor, au îmbrățișat cariera militară și s-au stabilit în Basarabia. Ceilalți au rămas în Moldova de peste Prut.

Răstrăbunica lor a fost domnița Ruxanda, fiica lui Vasile Lupu, care a fost căsătorită cu Timuș, fiul lui Bogrdan Hmelnițki. Alte bunici au fost fiice ale domnitorilor Alexandru Moruzi, Alexandru Șuțu. Una a fost fiica cronicarului Miron Costin

Biserica ortodoxă a păstrat cu grijă groaznicul secret. Potrivit unor versiuni, cunoscute în prezent, ar fi vorba de un accident de muncă, care s-a întâmplat în altar. Cunoscutul istoric basarabean Iurie Colesnic scrie în lucrarea sa „Chișinăul nostru necunoscut” noaptea, înainte de a fi sfințită biserica, în altar s-a spânzurat paznicul. Astfel Sfințirea capelei a avut loc peste 27 ani de ani.

Nu permitea sfințirea lăcașului însăşi principesa Eufrosinia Veazemski. Suicidul fiind considerat în religia creştin ortodoxă unul din cele mai grele păcate.

Gimnaziul a renunţat , având la acea vreme o altă capelă construită în curtea sa. Biserica a fost sfințită abia în 1922 și i s-a dat numele „Sfântul Teodor Tiron” al Liceului de Fete „Regina Maria”.

După cotropirea Basarabiei de Rusia sovietică, biserica a fost închisă. În ea fiind amenajată o sală de sport. Toate picturile au fost acoperite cu vopsea. Iar din 1978 clădirea a servit ca sediu al „Muzeului ateismului științific”. Altarul și nișele au fost închise cu plăci de carton, pereții au fost căptușiți cu pânză întunecată de sac. Iar pe perimetru au fost instalate vitrine de sticlă cu diverse exponate.

Conform enciclopediei Chișinăului din 1984, aici erau depozitate opere iconografice, lucrări de pictură, sculptură, documente de arhivă ș.a., care trebuiau să demonstreze că „religia este un opium pentru popor” (citat din V.I. Lenin).

Iar pe de altă parte, să propage formarea gândirii ateiste în URSS. Expoziția cuprindea următoarele secțiuni tematice: „Istoria religiei și a ateismului”, „Direcțiile religioase în Moldova”, „Activitatea partidului comunist al Uniunii Sovietice în domeniul educației ateiste a maselor muncitoare”, „Sărbătorile socialiste, ritualuri și tradiții”.

Era unul din cele mai neinteresante şi mai puţin vizitate muzee din Chişinău. Iar dacă se ma găsea câte un vizitator să-i treacă pragul, se întâmpla doare pentru că era ademenit de frumuseţea arhitecturală a clădirii.

O bună parte dintre obiectele de cult, aflate ca exponate în muzeu, s-au păstrat prin grija custodelui acestui „muzeu al ateismului”, un om care anterior fusese diacon al capelei „Sf. Teodor Tiron”.

Biserica și-a recăpătat destinația la începutul anilor 90. Atunci au început lucrările de reparație, finalizate la sfârșitul secolului trecut. Pictura murală este executată în tehnica „frescă”, conform tradițiilor bizantine.

În prezent biserica dispune de adevărate obiecte de artă: catapeteasma sculptată în lemn de stejar de meșteri din Humulești, România; candelabrul executat în Italia, donat de o femeie de afaceri.

În 2009 a fost schimbată pardoseala, care acum are în centru imaginea impunătoare a unui vultur. Vulturul este simbolul evanghelistului Ioan.

Ca și în toate bisericile ortodoxe, cei patru evangheliști Marcu (cu simbolul său leul), Luca (având ca simbol vițelul), Matei (simbolul său este omul) și Ioan (cu simbolul vulturul) sunt pictați pe plafonul central (cupola) bisericii, încadrând din patru părți figura lui Hristos.

Biserica a fost pictată timp de 14 ani de mai mulți pictori. Regăsim și aici, ca și în alte biseric, pe partea dreaptă, pictura ce-i reprezintă pe Sfinții martiri Brâncoveni. Tot din partea dreaptă se află imaginea lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

Un incident a avut loc în 2022. La o sută de ani de la sfinţirea bisericii. O cruce de pe Biserica Sfânta Teodora de la Sihla din centrul Capitalei a căzut chiar în mijlocul trotuarului. Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de miercuri, 14 septembrie.

Din fericire, în acel moment, nicio persoană nu trecea prin zonă, așa că nimeni nu a avut de suferit.

Incidentul s-a produs în timp ce un grup de muncitori încercau să demonteze crucea cu pricina. Frânghia cu care urma să fie coborâtă crucea de pe cupolă s-ar fi rupt, iar crucea a ajuns pe trotuar.