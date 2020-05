Conform sursei citate, Dan Negru nu înţelege care putea fi înţelesul acelei alegeri vestimentare a ministrului de Interne şi o pune pe seama unei lipse de inspiraţie a celor care se ocupă de strategia lui de comunicare.

De asemenea, vedeta Antenei 1 a criticat şi mesajele venite dinspre principalele figuri ale Guvernului Orban, cu privire la pandemia care a lovit aproape toată planeta.

„Cum ai fi gestionat tu această criză, dacă erai la cârma țării noastre, pe post de președinte al României?

Ha,ha. America a avut un președinte negru dar Europa încă nu a avut. Asta mai lipsea, un negru președinte ca in rest i-am avut pe toți. O vreme am urmărit discursurile și ordonanțele apoi m-am plictisit și am trecut pe Netflix.

Avem comunicatori slabi, asta e tot ce mi-a rămas din perioada asta. Discursuri ieftine rostite de politiceni care nu știu să se îmbrace și nici să gesticuleze. Se face școala pentru asta și când îi văd la tv mă întreb ce fac consultanții aia care ar trebui să-i învețe pe comunicatori să comunice.

De exemplu, estetic n-am înțeles mesajul vestimentar cu geacă de piele a ministrului care citea ordonanțele. Mi-ar plăcea să ne decodifice mesajul gecii de piele. Dacă o fi existând vreun mesaj.

Ce le-ai reproșa autorităților? Ce au făcut rău și ce au făcut bine în această situație?

Nu sunt în măsură să aduc aplauze sau reproșuri dar pe „felia” mea cred că mai e mult de lucrat la comunicare. Lumea politică încearcă să se perfecționeze la comunicare aducând jurnaliști în politică dar nu e deajuns.

Uite, nu pot să spun despre cine e vorba dar am o bănuială că până la anu’ pe vremea asta încă un jurnalist cu notorietate va trece în politică. O să fie un breaking news despre asta în câteva luni. Hai să vedem dacă sunt un bun oracol.

Ce vrei să faci tu imediat ce redevenim cu toții liberi, fără alte condiții și restricții?

Nu cred că se va întâmpla degrabă asta. Cunosc oameni care au dezvoltat psihoze și fobii în lunile astea și nu coronavirsul e cel mai grav.

Sunt multe boli contagioase, transmisibile pe care le vor descoperi mulți dintre noi, boli care existau și până acum doar că nu aveau un bun marketing. Psihoza infecțiilor, a virusurilor, va rămâne mulți ani indiferent de evoluția coronavirusului. A apărut un marketing bun pentru viruși și infecții.

De ce ți-a fost cel mai mult dor în perioada de izolare?

Mama a rămas la Timișoara. De ea mi-a fost cel mai dor.”

De altfel, chiar Marcel Vela a reacţionat la un moment dat pe Facebook cu privire la subiectul gecii, dar misterul a rămas în continuare nedesluşit.

„«De ce poartă Marcel Vela geacă din piele? SECRETUL din spatele aparițiilor sale!»

«Marcel Vela și-a personalizat geaca din piele de tip Top Gun!»

«Ce s-a întâmplat cu geaca din piele a lui Marcel Vela?»

«FAZA ZILEI! Ce și-a trecut Vela pe geaca din piele!»

«Marcel Vela și-a tras o geacă din piele la comandă!»

Vorbim despre o geacă, nu?!

Se pare că ea nu este orice geacă. Este acea GEACĂ!

A încins tastaturile și a pus cu adevărat punctul pe I, a reactivat flacăra interioară și a trezit în toți ochiul critic. Hulită de unii și iubită de alții, ea a adus părerologii laolaltă, a născut idei și ca o veritabilă personalitate, a născut controverse.

Ce face acum? Având o greutate atât de mare…

Așteaptă ziua de luni!”, scria Vela pe Facebook.

Altfel, miercuri, 27 mai, ministrul de Interne a picat testul moțiunii simple din Parlament după ce 65 de senatori au votat ieri pentru adoptarea moțiunii în care Marcel Vela era criticat că a luat decizii contradictorii și că nu a gestionat bine epidemia de coronavirus.

Documentul a fost semnat de 60 de senatori, membri ai grupului PSD, care au criticat modul în care a fost gestionată pandemia de coronavirus în România, măsurile restrictive, dar și amenzile aplicate de autorități.

Totodată, Vela a fost ironizat și pentru celebra de acum geacă de piele Top Gun.

„Drepturile fundamentale ale cetățenilor români au fost prea puternic lovite de reglementările prost făcute, de amenzile nelegale și de accesele autoritare ale ministrului Top Gun”, a remarcat senatorul PSD, Radu Oprea.

Subliniem că adoptarea unei moțiuni simple nu înseamnă și vreo sancționare a ministrului vizat.