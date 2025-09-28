Secretul ascuns de Mihai Trăistariu. Tatăl său ar fi fost blestemat

Mihai Trăistariu a declarat că el crede că tatăl său a murit după ce a fost blestemat de soția lui, mama artistului. Conform cântărețului, bărbatul ar fi fost vizat de blesteme din cauza comportamentului său abuziv și a suferinței pe care i-a provocat-o partenerei sale.

Artistul a povestit că tatăl său a avut un accident minor în beciul blocului, lovindu-se la cap de o țeavă, dar a refuzat să meargă la medic.

„A mers în beci, la blocuri sunt boxe, celebrele beciuri. S-a dus să ia ceva și a dat cu capul de o țeavă. L-a durut, s-a pansat singur, nu a vrut la medic, niciodată nu a mers la medic. Era împotriva lor. Și-a pus singur comprese cu spirt luni întregi și nu-i mai trecea durerea. La o singură lovitură”, a declarat Trăistariu.

Ulterior, spune cântărețul, inflamația de la lovitură s-a transformat într-o tumoare malignă care s-a extins pe tot capul tatălui său.

„Nu știu cât de tare să se fi lovit. Inflamația a rămas acolo, la 60 și ceva de ani cât avea el, s-a transformat în tumoare. De acolo a pornit. S-a extins pe tot capul, de i-au ieșit ochii din orbite”, a adăugat el.

Mihai Trăistariu susține că blestemele mamei sale au avut un rol decisiv în evoluția bolii. Femeia îl blestema pentru suferința fizică și emoțională provocată de tatăl artistului în timpul căsniciei.

„Cancerul să te mănânce, sari-ți-ar ochii să-ți sară’, cum zicea mama, pentru că atât era de indignată de comportamentul lui și de ce pățește, încât îl blestema. Așa a fost”, a povestit Trăistariu în emisiunea „În oglindă”.

Artistul a mai explicat că blestemul pare să se fi manifestat în ultimele stadii ale bolii.