Marea atletă Gabriela Szabo are un motiv uriaș de bucurie, după ce fata sa vitregă a devenit mamă. Gabriela Szabo a devenit astfel bunică la doar 43 de ani după ce fiica soțului său, Zsolt Gyöngyössy, a născut un băiat la sfârșitul lunii august.

Fata pe care soțul marii atlete o are dintr-o relație anterioară a născut în mare secret, scrie Cancan, aceasta mutându-se defintiv în România in urmă cu câteva luni, după ce a stat o perioadă îndelungată în China pe vremea când era studentă. Gabriela Szabo are o relație foarte strânsă cu fata sa vitregă, fiind ca două surori, marea atletă fiind extrem de încântată de venirea pe lume a nepoțelului său. Gabriela Szabo a primit o veste dureroasă pentru ea în urmă cu câțiva ani, aceasta aflând într-o clinică din Israel că nu poate deveni mamă. Gabriela Szabo a fost foarte marcată deoarece ea și-a dorit foarte mult să aibă un copil.

