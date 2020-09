Acolo a devenit o prietenă apropiată a prințesei Elisabeta și a surorii sale Margareta, vizitându-le adesea la Castelul Windsor și bucurându-se de petreceri, baluri, picnicuri și sărbători cu Familia Regală și alți membri ai Curții. Iată câteva pasaje din jurnalul ei secret:

Duminică, 21 ianuarie

LiLibet [Prințesa Elisabeta, în vârstă de 13 ani și care locuiește cu familia ei la Royal Lodge din Windsor] a sunat pentru a mă ruga să patinăm. Ea, [Prințesa] Margareta și Regele m-au luat în mașină și ne-am dus la lac. Queen a coborât și a privit. Am jucat hochei cu alte șase persoane – polițiști și șoferi etc. de la Royal Lodge. Distractie mare. Lilibet este mult mai plăcută.

Miercuri 20 martie

[La] Royal Lodge am tras cu toții o căruță veche de grădină până la grămada de gunoi de sub vicariat, am umplut-o cu fier vechi etc. și l-am târât înapoi în grădină (detectivul ajută)! Apoi am jucat șarade în interior. Margaret este o prostuță, dar este foarte dulce. Lilibet nu mai poartă șosete. Crawfie [guvernanta Marion Crawford] m-a sărutat de la revedere! Zi cerească.

Luni, 6 mai

Prințesele au venit astăzi la ceai. Zi umedă urâtă, dar am ieșit și ne-am jucat în grădină până la aproximativ șase, apoi am intrat și am făcut două șarade, care au fost foarte distractive. Vineri, 10 mai, Hitler a invadat Olanda și Belgia la 3 dimineața!

Marți, 14 mai

Prințesele s-au mutat la Windsor [Castelul] pentru o mai mare siguranță. Cumva mă simt singură când știu că nu sunt alături.

Vineri, 7 iunie

Lilibet, Margaret și Crawfie m-au așteptat la ușă și ne-am îndreptat spre camera de gardă pentru a lua ceaiul cu niște ofițeri. Ceai mult – prăjituri dinn abundență, înghețată, cireșe, cu care am făcut concursuri. Odată, eu și Lilibet ne-am uitat una la cealaltă și aproape am râs. Lilibet și Margaret pentru prima dată (de când le-am văzut) nu erau îmbrăcate la fel.

