HAI România! Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO







Cum funcționa cu adevărat spionajul românesc în timpul Războiului Rece și cât de tare îl teroriza paranoia pe Nicolae Ceaușescu? Află adevărul din spatele celor mai mari mituri ale comunismului direct de la istoricul Florian Banu cercetător CNSAS. Descoperă cum a reușit rețeaua Caraman să obțină documente Cosmic Top Secret de la NATO fără să tragă un singur foc de armă.

Află motivul real pentru care Ion Mihai Pacepa a așteptat zece ani cetățenia americană și ce informații a dus de fapt la CIA. Vezi cum s-a purtat războiul secret de propagandă pentru Transilvania între serviciile secrete din România și Ungaria. Înțelege de ce s-a prăbușit violent regimul din România în decembrie 1989 și cum a rămas Ceaușescu complet izolat pe scena internațională.

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