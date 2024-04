Monden Secretele garderobei lui Carmen Iohannis. Detalii neștiute despre Prima Doamnă a României







Carmen Iohannis păstrează o garderobă discretă și elegantă, preferând culorile neutre și croiurile clasice. Detaliile despre alegerile vestimentare ale Primei Doamne rămân deseori în umbra interesului publicului, oferind o privire mai profundă în personalitatea și preferințele sale.

Eli Laslean, unul dintre designerii care au contribuit la garderoba lui Carmen Iohannis în ultimii 10 ani, a dezvăluit cum selectează soția președintelui Klaus Iohannis ținutele pentru evenimentele oficiale.

În decursul celor 10 ani, designerul de modă Eli Laslean a declarat că a creat peste 50 de ținute pentru Carmen Iohannis, din care multe au fost purtate la evenimentele oficiale alături de președintele României, Klaus Iohannis.

Designerul de modă o caracterizează pe Carmen Iohannis drept o persoană veselă, cu o energie pozitivă, și a oferit detalii despre ținutele care au fost foarte apreciate la nivel înalt.

„Rochia perfectă pentru mine este totuși rochia care se așează pe persoană pe care o cunosc. Este o persoană (n.r Carmen Iohannis) foarte veselă și cu un vibe foarte bun și este o bucurie și o plăcere să-i creez ținutele. Este rezervată pentru că fiecare dată a apărut în public doar la brațul președintelui", a spus Eli Laslean, una dintre creatoarele care i-au făcut ținute lui Carmen Iohannis.

Ce se întâmplă cu rochiile lui Carmen Iohannis

Chestionată despre garderoba purtată de soția lui Klaus Iohannis, designerul de modă a declarat:

„Unele care îi plac le păstrează. Cele care doar le poartă o dată sunt la noi, ni le returnează. Eu le-am păstrat și chiar mi-aș dori să fac o expoziție pentru că ar fi o chestie foarte interesantă", a spus Eli Laslean.

„Trebuie să cunoaștem limbajul vestimentației"

În ceea ce privește selecția ținutelor pentru vizitele oficiale, designerul de modă a subliniat importanța înțelegerii limbajului vestimentar. În acest sens, a oferit ca exemplu o rochie care a fost admirată chiar și de către Papa Francisc.

„Am un album care mi-e foarte drag, realizat cu ocazia vizitei Sanctității Sale Papa Francis. Și cu ocazia aceasta i-am realizat patru ținute. Aceasta este după mine, una dintre cele mai frumoase rochii care i le-am făcută. Și-a dorit foarte mult o rochie senină ca cerul sau albastră ca cerul senin, ca să mă exprim mai clar. Și într-adevăr a fost foarte apreciată. Haina transmite un mesaj despre noi și atunci depinde ceea ce vrem noi să transmitem și trebuie să cunoaștem limbajul vestimentației.

Iar în biserică am optat pentru această culoare cardinal, care este foarte potrivită. (...) Știu că Papa i-a transmis felicitări și a clasat-o pe prima noastră doamnă cea mai bine îmbrăcată dintre doamnele țărilor care l-au vizitat și a transmis felicitări designerilor.

„Carmen Iohannis știe exact ce-i stă bine și ce-i face plăcere”

"Nu aș putea să spun că este ascultător. Îmi cere părerea de fiecare dată. Însă are propria personalitate și ca și orice femeie, știe exact ce-i stă bine și ce-i face plăcere. La vizita președintelui Macron, toate criticile astea cu scurtimea și așa, păi doamna noastră are fusta mai lungă decât a președintelui Macron. N-am auzit ca ca soția președintelui să fie criticată. Noi, ăștia, românii, ne dăm cu părerea și criticăm orice. Nu cred că asta era problema. S-a întâmplat. Nu am dat importanță", a mai spus Eli Laslean pentru Antena 3 CNN.