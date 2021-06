„Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului Oltean Csongor a fost oprit de Poliţie fiind sub influenţa alcoolului. În urma acestui incident el şi-a depus demisia, pe care am acceptat-o şi i-am transmis-o premierului. Gestul lui Oltean Csongor este inacceptabil, el şi-a asumat răspunderea pentru acesta”, a scris Kelemen Hunor, pe pagina sa de Facebook.

Liderul UDMR a mai spus că nu doreşte să facă „alte comentarii” în legătură cu acest subiect.

La rândul său, Oltean Csongor a scris pe contul său de Facebook că nu are nicio scuză și nu dorește să trasmită un mesaj tinerilor, drept urmare, și-a depus demisia.

Surprins la volan cu o alcoolemie de 0,43

„Azi dimineaţă am fost oprit de poliţie fiind sub influenţa alcoolului. Nu am nicio scuză, îmi asum răspunderea pentru fapta mea. Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcţia publică şi nu doresc să transmit un mesaj greşit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineaţă a fost să-mi depun demisia din funcţia de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului”, a safirmat Csongor.

Acesta a fost surprins de polițiști vineri, în jurul orelor 04:00, în municipiul Sfântu Gheorghe. Potrivit polițiștilor, el a fost depistat la volan cu o alcoolemie de 0,43 mg alcool/litru de sânge. Asta însemnă peste limita legală, deci dosr peenal.

Poliția a deschis un dosar penal

În prezent, Polițiștii din Covasna au început cercetările în cadrul dosarului penal deschis în acest caz, conform procedurii. S-a luat în calcul faptul că în urma testarii cu aparatul alcool test a indicat o alcoolemie preliminară în aerul expirat de 0,43 la mie.

Secretarul de stat a fost condus la serviciul de medicină legală din Sfântu Gheorghe, unde i s-au prelevat probe de sânge. Acum urmează să fie făcută și o expertiză de specialitate pentru a afla cât avea în mod real alcoolemia în sânge.