Sebastian Kurz, pus sub acuzare. Fostul cancelar austriac riscă închisoarea

Fostul cancelar austriac Sebastian Kurz a fost pus sub acuzare pentru mărturie falsă în faţa parlamentului, a anunțat vineri Parchetul austriac pentru infracţiuni economice şi corupţie (WKStA). Kurz, în vârstă de 36 de ani, a respins în mod repetat acuzațiile care i-au fost aduse.

Sebastian Kurz şi fostul său şef de cabinet, Bernhard Bonelli, sunt acuzaţi că au depus mărturie falsă în faţa aşa-numitei comisii de anchetă Ibiza din parlamentul austriac cu privire la presupuse suspiciuni de corupţie a guvernului său, a precizat biroul într-un comunicat.

Procesul a fost stabilit pentru 18 octombrie și este de așteptat să dureze trei zile, a declarat instanța penală din Viena. Mai mult, fostul cancelar neagă toate acuzaţiile spunând că sunt false.

„Echipa mea și cu mine tocmai am fost informați de mai mulți jurnaliști că am fost pus sub acuzare. Nu ne surprinde prea mult faptul că WKStA a decis totuşi să depună o plângere penală, în ciuda celor 30 de declaraţii ale martorilor care ne disculpă. Acuzaţiile sunt false şi aşteptăm cu nerăbdare ca adevărul să iasă în cele din urmă la iveală, iar acuzaţiile să se dovedească nefondate în instanţă”, a scris fostul cancelar pe reţelele de socializare.