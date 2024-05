Politica Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Fără o viziune pe termen mediu și lung, vom continua să băltim







Sebastian Burduja, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a critică modul în care actuala administrație locală a gestionat proiectele din București.

În contextul aniversării a 30 de ani de la inaugurarea tunelului Canalului Mânecii, Sebastian Burduja a publicat în mediul online un mesaj în care subliniază absența asumării unor proiecte ample în București.

„Exact acum 30 de ani se inaugura tunelul de sub Canalul Mânecii, considerat la acea vreme lucrarea inginerească a secolului XX. O minune care a lăsat pe mulți fără suflare și care părea imposibil de realizat. „Dream big or don’t dream at all”. Acest lucru cred că a lipsit de multe ori atât României, cât și Bucureștiului. Dorința de asumare a unor proiecte de anvergură.

Când s-a început ceva, a fost lăsat de izbeliște. Când s-a propus cu adevărat ceva ”măreț”, a părut mai mult preluat din cărți, decât exprimarea unei viziuni coerente despre cum trebuie realizat acel lucru. Cu o astfel de mentalitate, nicio țară și, cu atât mai mult, niciun oraș mare nu poate de fapt evolua”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

Candidatul pentru Primăria Capitalei consideră că „fără o viziune care să însemne asumarea unor inițiative îndrăznețe, pe termen mediu și lung, vom continua să băltim între discuții despre cine plantează cele mai multe panseluțe sau cine câștigă concursul anual de schimbat borduri”.

Sebastian Burduja vrea să construiască tuneluri subterane în Capitală

În urmă cu câteva zile, candidatul liberal susținea că traficul bucureștean ar putea fi fluidizat după model american. Candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei propune construirea unui sistem de tuneluri subterane, care să conecteze zone cheie ale Bucureștiului. Acesta este de părere că un astfel de sistem ar contribui la fluidizarea traficului. Sebastian Burduja a dat exemplul orașului american Boston, unde zonele pietonale ocupă o mare parte a centrului. Totodată, acesta a subliniat că semaforizarea inteligentă este doar un prim pas în planul de modernizare.