Cristiano Ronaldo şi ceilalţi coechipieri ai săi au fost de nerecunoscut în deplasarea din Portugalia, însă golul lui Federico Chiesa, din ultimele minute îi ţine în viaţă pe bianco – neri.

Antrenorul principal al italienilor, Andrea Pirlo, a digerat greu eşecul cu scorul de 1 – 2 şi a rămas dezamăgit de evoluţia de pe faza ofensivă a elevilor săi. „Băieţii au căzut în startul partidei şi nu am reuşit să ne facem jocul pe care ni l-am dorit. Ştiam că Porto e o echipă care se închide foarte bine, iar după golul încasat a fost mai dificil pentru noi să trecem de defensiva lor. Nu am jucat inteligent şi circulaţia mingii a fost mult prea lentă. Am pregătit acest meci pentru un fotbal ofensiv, dar atunci când joci lent şi atingi de prea multe ori mingea, lucrurile se complică” a explicat tehnicianul în vârstă de 41 de ani motivele înfrângerii suferite de juventini, pe terenul lui Porto.

Seară neagră pentru Juventus. Oboseala, factor principal al jocului dezamăgitor al lui Juve

Chiar dacă a evitat să găsească scuze, Pirlo a pus totuşi evoluţia ştearsă a ocupantei locului întâi din Seria A pe oboseala acumulată de alb – negri după cele nu mai puţin de cinci partide disputate în decursul ultimelor două săptămâni. „Resimţim oboseală după atâtea meciuri grele şi nu este uşor să păstrăm întotdeauna acelaşi ritm şi acelaşi nivel ridicat. Aceste aspecte negative nu trebuie să le mai vedem însă în retur. Am fi putut să evoluăm mult mai bine, dar, din păcate, am intrat în jocul lor” a mărturisit antrenorul trupei torineze.

Morata, forţat să intre pe gazon fără a fi refăcut complet

Tehnicianul lui Juve recunoaşte că echipa sa a arătat mari dificultăţi la construcţie şi scuză prestația mai puţin reuşită a atacantului Alvaro Morata, nerecuperat încă în urma problemelor medicale resimţite în ultimele zile. „Morata nu s-a refăcut complet după gripa cu care s-a confruntat. Nu s-a simţit bine nici înainte de această partidă, iar la final a avut nevoie de intervenţia medicilor în vestiar. Golul înscris de Porto în minutul întâi ne-a descurajat mult. Din fericire, am reușit să marcăm şi suntem pe drumul cel bun înainte de manşa a doua” e optimist Andrea Pirlo.