Reamintim că mezzosoprana a fost internată în stare de comă, în dimineața zilei de 10 mai, după ce soțul său o găsise căzută, cu o seară înainte, la capătul scărilor interioare din vila pe care o dețin în localitatea ieșeană Aroneanu.

Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași au discutat despre transfer, iar artista va ajunge la secția de neurologie de la Spitalul de Recuperare din Iași. După mai bine de o lună din momentul în care a ajuns la spital, după ce a căzut pe scări, în casă, mezzosoprana Maria Mcsim Nicoară a făcut progrese, iar starea ei de sănătate s-a ameliorat. Pericolul vital a dispărut, însă urmează o perioadă lungă și complexă de recuperare

„Pacienta va fi transferată la Spitalul de Recuperare din Iași, unde va urma o perioadă de recuperare neuromotorie. Se observă o ameliorare ușoară a stării sale de sănătate”, a precizat dr. Florin Grămadă, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, potrivit bzi.ro.

Medicii de la Spitalul de Recuperare din Iași au precizat că mezzosoprana Maria Macsim Nicoară va sta cel mai probabil internată aproximativ două săptămâni.

„Am avut o discuție cu medicii de la Spitalul de Neurochirurgie. Pacienta ar putea fi transferată la noi, am rezervat un loc, însă nu știm când se va face transferul. Starea ei de sănătate se poate modifica. Pacienta va fi transferată pentru recuperare neurologică. Nu am văzut pacienta, nu am analizat starea ei de sănătate ca să mă pot pronunța în momentul de față”, a precizat dr. Bogdan Ignat, șeful secției de Neurologie din cadrul Spitalului de Recuperare Iași.

Deși la început medicii nu îi dădeau prea multe șanse de supraviețuire, iată că acum lucrurile stau altfel, iar artista are șanse de recuperare. Nu va fi însă ușor. În acest moment Maria Macsim Nicoară, mezzosoprană la Opera Națională Iași, mișcă ușor membrele superioare și inferioare pe partea dreaptă, clipește și respiră fără aparate. Viața ei nu mai este pusă în pericol, însă medicii spun că mai pot apărea probleme. Perioada în care a fost în comă a afectat-o destul de mult. Leziunile suferite după ce ar fi căzut pe scări au fost extrem de puternice și au fost la un pas de a o ucide.

Anchetatorii nu au reușit să stabilească dacă a fost vorba despre un accident sau despre o tentativă de omor.

Ceea ce s-a vehiculat imediat după „accident”, adică faptul că pianistul Codrin Nicoară era agresiv cu soția sa, se confirmă. Surse din cadrul anchetei au precizat pentru reporterii BZI că au fost stabilite două episoade de violență între soți, dar nu s-a putut stabili dacă în seara „accidentului” a existat un asemenea episod.

Anchetatorii au ajuns la o concluzie clară: mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a suferit leziunile severe care au trimis-o în stare critică la spital după ce a căzut pe scări, în casă. Nu se poate spune însă dacă soțul ei, Codrin Nicoară, a împins-o sau dacă a căzut accidental. Asta ar trebui să se stabilească în curând, însă ancheta este extrem de dificilă. Singura care ar putea clarifica totul este Maria Macsim Nicoară, însă starea ei de sănătate nu îi permite să facă asta.

Sâmbătă, pe 9 mai 2020, în jurul orei 23:00, pianistul Codrin Nicoară o găsește pe artistă căzută la capătul scărilor interioare din vila pe care o dețin în localitatea ieșeană Aroneanu. Femeia era în stare de semiconștiență, iar soțul o ridică și o duce într-o cameră, unde o lasă în pat toată noaptea. Abia a doua zi dimineața a fost chemată ambulanța și a fost transportată la spital.

Pianistul Codrin Nicoară a precizat în fața anchetatorilor că soția sa, mezzosoprana Maria Macsim Nicoară, a căzut pe scările interioare în formă de spirală după ce a consumat o cantitate destul de mare de alcool. Soțul a povestit că a găsit urme de vomă la capătul scărilor, semn că soției sale i s-a făcut rău înainte să cadă.