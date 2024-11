Se tem liderii din Iran de Trump? Zic că n-au încercat să-l omoare și că nu vor bombe atomice

În timp ce Trump se pregătește să se întoarcă la Casa Albă, liderii din Iran neagă că au încercat să-l omoare și susțin că nu încearcă să producă arme nucleare.

Ministrul de externe din Iran, Abbas Araqchi, a încercat să distanțeze regimul de la Teheran de dezvăluirile Departamentului de Justiție al SUA, conform cărora a dictatura islamistă a încercat să-l asasineze pe actualul președinte ales al SUA, Donald Trump.

Declarația vine în contextul în care rapoartele din presă indică faptul că ar putea reînnoi campania de „presiune maximă” a Statelor Unite ale Americii asupra Republicii Islamice Iran în momentul în care se va întoarce la Casa Albă.

„Vă amintiți de asasinarea lui Ismail Haniyeh la Teheran, imediat după învestirea președintelui nostru? Toată lumea știe cine a făcut-o și de ce”, a scris Abbas Araghchi pe rețeaua X, referindu-se la uciderea liderului teroriștilor palestinieni Hamas, la sfârșitul lunii iulie.

Dictatura ayatollahilor de la Teheran a pus uciderea liderului terorist pe seama Israelului.

„Acum, cu alte alegeri, se fabrică un nou scenariu cu același scop: întrucât un criminal nu există în realitate, scenariștii sunt aduși să producă o comedie de mâna a treia. Cine poate să creadă, în mintea lor bună, că un presupus asasin STĂ ÎN IRAN și vorbește online cu FBI-ul?!”, a mai scris, pe X, ministrul de extrene din Iran, Abbas Araqchi, potrivit Times of Israel.

El a insistat că Iranul respectă alegerea poporului american pentru funcția de președinte, dar „calea de urmat este și o alegere. Începe cu respect.”

Remember the assassination of Ismail Haniyeh in Tehran right after our President's inauguration? Everyone knows who did it and why.

Now, with another election, a new scenario is fabricated with the same goal: as a killer does not exist in reality, scriptwriters are brought in…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 9, 2024