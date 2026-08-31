Se schimbă lumea! România este pregătită?

Vara anului 2026 ar putea rămâne în istorie ca momentul în care marile certitudini geopolitice s-au prăbușit. Jurnalistul Dan Andronic și fostul ministru de Externe, Adrian Severin, analizează reconfigurarea ordinii globale și locul țării noastre în această nouă ecuație de putere. Discuția pornește de la limitele hegemoniei americane, într-un context în care Washingtonul trebuie să gestioneze simultan crizele din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina și competiția tot mai dură din Pacific.

Acest vid parțial de atenție forțează Europa să ia decizii amânate de decenii privind propria reînarmare și independență strategică. Pe frontul est-european, analizăm noua fază a războiului, în care Ucraina mută conflictul pe teritoriul rus, diminuând frica de șantajul nuclear al Kremlinului și punând o presiune politică uriașă pe Vladimir Putin, totul în timp ce China așteaptă să profite de pe urma epuizării competitorilor săi.

O temă centrală a dezbaterii este poziția României în această realitate instabilă. Cei doi analiști discută deschis despre cât mai valorează garanțiile de securitate, care sunt vulnerabilitățile noastre reale la Marea Neagră, ce se întâmplă cu Republica Moldova și, mai ales, dacă Bucureștiul are o politică externă proprie sau doar repetă deciziile luate în alte capitale.

Pentru o conversație despre război, pace, putere și interes național, fără formule diplomatice și fără iluzii confortabile, hai in podcastul “Hai România”, azi, 31 august, ora 12.00. 👉 Nu uitați să vă abonați la canal, să dați like și să activați notificările pentru a fi la curent cu ultimele analize!

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