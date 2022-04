Se schimbă abonamentele STB pentru elevi și studenți. Plata cu cardul la toate casele de bilete

Veste bună pentru elevi și studenți. STB a anunțat că aceștia vor putea beneficia de un abonament anual. „În viitor, ca urmarea a implicării municipalităţii şi a Ministerului de Transport vom implementa un abonament pe 12 luni pentru elevi şi studenţi, astfel încât să nu fie nevoiţi să se prezinte în fiecare lună“, a declarat Adrian Criţ, director general Societatea de Transport Bucureşti (STB), la Videoconferinţa ZF Visa „Mobilitate urbană în era plăţilor digitale“

Eforturi pentru digitalizare

Adrian Criț a vorbit și despre eforturile care s-au făcut până în prezent, dar și măsurile ce se vor lua în viitor pentru a trece compania de transport în era digitală.

„Anul 2011 a fost o perioadă de răscruce, pentru că, începând cu luna iunie, noi am renunţat la tot ceea ce înseamnă bilete de hârtie. Am început să folosim doar plăţi cu cardul eliberat de STB. Tot în acel an am dezvoltat parteneriate cu BCR şi BRD pentru utilizarea plăţii cu cardul bancar.

În momentul de faţă avem 400 de vehicule unde se poate face plata online cu cardul şi de asemenea avem 130 de vehicule hibrid. În plus, practic pe 3 linii de tramvai putem folosi plata cu cardul.

Vânzările de titluri de călători în zona de online au crescut de circa 3 ori în ultimul an. Cu crescut atât vânzările prin aplicaţie, cât şi prin utilizarea plăţii prin SMS“, a mai declarat Directorul STB.

Plăți cu cardul la toate ghișeele

STB a început procesul de modernizare și digitalizare odată cu introducerea ofertei tarifare integrată cu Metrorex, la care s-au adăugat din februarie 2022 și operatorii feroviari ce desfășoară transportul de călători între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni.

Procesul continuă cu montarea validatoarelor inteligente în toate mijloacele de transport pentru a facilita călătorilor plata cu cardul contactless.

„Modernizarea transportului public este un proces continuu, implică evoluție tehnologică și investiții pe termen mediu și lung, care va schimba inevitabil comportamentul utilizatorilor. Ca noutate, începând de luna viitoare, în toate centrele de vânzare STB SA se vor putea achita titlurile de călătorie prin plata cu cardul. Până acum, acest lucru era posibil doar la centrele de emitere și reîncărcare”, a mai declarat Adrian Criț.