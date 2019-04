Sindromul „Palatul Victoria”. Se repetă scenariile Grindeanu și Tudose? Dăncilă, lovitură usturătoare pentru Dragnea în Săptămâna Patimilor

Se înmulțesc divergențele dintre premier și șeful PSD. La cum se mișcă lucrurile în ultima perioadă, nu ar fi exlus ca Viorica Dăncilă să fi e tentată de linia predecesorilor săi, Grindeanu și Tudose, care au plecat cu scandal din fruntea Executivului, după ce au refuzat să mai răspundă la comenzile lui Liviu Dragnea. Felul în care a acționat premierul în problema remanierii, dar și în privința repatrierii aurului, ridică mari semne de întrebare. Iar, reacția lui Dragnea arată că inițiativele venite de la Palatul Victoria îl irită din ce în ce mai mult.





Refuzul premierului Viorica Dăncilă de a da curs scenariului unei remanieri prin restructurarea Guvernului votată în Parlament, alternativă dorită de Liviu Dragnea și de apropiații acestuia, îi dă apă la moară președintelui Klaus Iohannis, care are acum posibilitatea să prelungească criza guvernamentală timp de 60 de zile, până la mijlocul lunii iunie.

Potrivit surselor „Evenimentului zilei”, conflictul subteran dintre Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă a degenerat rapid, de-a lungul ultimelor ore, după ce premierul a anunțat, marți, interimarii aferenți portofoliului Justiției, Fondurilor Europene și a Românilor de pretutindeni – Ana Birchall, Eugen Teodorovici, respectiv Radu Oprea –, fără a-l anunța pe Liviu Dragnea, în prealabil, nici despre faptul că propune interimari, nici cu privire la identitatea acestora.

O sfidare fără precedent

În realitate, decizia Vioricăi Dăncilă de a propune interimari fără acceptul lui Liviu Dragnea reprezintă, indiferent de unghiul în care ne-am raporta la această problematică, o sfidare fără precedent care toarnă cu nemiluita gaz pe focul nemulțumirilor de la vârful PSD. Potrivit surselor EVZ, Dăncilă nu a dorit o remaniere guvernamentală și, cu atât mai puțin, nu a fost de acord cu mazilirea ministrului Tudorel Toader, via CEx, deoarece nu vrea ca Executivul să adopte deja celebrele OUG vizând modificarea Codurilor penale, fiindcă se teme de urmările acestora care i-ar putea oblitera definitiv cariera politică. Sursele citate susțin că pe Dragnea îl deranjează teribil faptul că Ana Birchall și Eugen Teodorovici au acceptat să fie propuși interimari fără a-l consulta și fără a-i solicita girul.

Nemulțumirile lui Tăriceanu

La toate aceste convulsii interne se adaugă nemulțumirile din sânul coaliției de guvernământ, unde relațiile dintre Dragnea și Tăriceanu au căzut, din nou, într-un con de umbră. Dragnea îl acuză pe șeful Senatului că încurajează „disidența” și criticile lui Tudorel Toader, care ar fi putut să demisioneze fără „circ”, în timp ce Tăriceanu e nemulțumit că PSD comandă remanieri pe bandă rulantă, în funcție de capriciile șefului PSD, fără a se consulta absolut deloc cu „aliații” de la ALDE.

Sursele citate susțin că Dragnea și Tăriceanu se vor întâlni pe final de săptămână pentru a încerca să găsească o soluție de ieșire din impasul acestor remanieri eșuate. De notat că președintele Klaus Iohannis poate lua act de demisiile celor trei miniștri PSD în termen de 15 zile și, după aceea, poate semna decretele de numire a unor interimari. În condițiile în care interimatul poate dura maxim 45 de zile, procedura ar expira abia pe 17-18 iunie.

Pulverizarea majorității parlamentare

De notat că planul „B” – remanierea prin restructurarea Guvernului votată în Parlament – a fost părăsit de Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, acest fapt fiind anunțat public, marți. Ceea ce înseamnă că PSD și ALDE nu mai dețin frâiele mult trâmbițatei majorități parlamentare, fiindcă, altminteri, Dragnea ar fi încercat să tranșeze problema în Legislativ. Valul de demisii din PSD și-a pus amprenta asupra partidului celor trei trandafiri, în timp ce Kelemen Hunor și UDMR au anunțat că nu susțin un astfel de scenariu.

„Doamna prim-ministru să se gândească în perioada de sărbători”

„Am avut o discuţie luni în coaliţie, PSDALDE, i-am prezentat doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă care este majoritatea în Parlament, majoritate pe care noi am obţinut-o când am format Parlamentul după alegeri şi în toţi aceşti ani şi am stabilit cu doamna prim-ministru să hotărască dumneaei, merge în continuare pe această variantă cu remanierea sau vine cu o propunere în Parlament. Oricum, după ziua de ieri, când abia seara preşedintele a ieşit şi ne-a spus ceea ce bănuiam cu toţii, că nu este de acord cu ţinuta unora, nu mai era timp pentru a se rezolva procedurile parlamentare pentru a veni la votul de astăzi şi atunci a rămas ca doamna prim-ministru să se gândească în perioada de sărbători dacă vrea să vină în Parlament sau dacă vrea să continue cu interimatul încă 45 de zile”, a spus Liviu Dragnea, la Parlament.

Bădălău: „Indiferent de relațiile dintre ei, nu premierul decide”!

Nicolae Bădălău, ministru al Economiei, a declarat, ieri, pentru EVZ, că nu Viorica Dăncilă decide, ci CEx. „Indiferent de relațiile dintre ei, nu premierul decide, ci se supune deciziilor din CEx. Săptămâna trecută am decis în legătură cu cei trei miniștri și a fost urmată procedura normală. Nu am recurs din start la o restructurare prin Parlament deoarece asta ar fi însemnat că ocolim președintele țării. Și, oricum ar fi, nu se putea ocoli președintele. Am așteptat răspunsul și acum acționăm în consecință”, a spus Bădălău.

Avantajul Vioricăi Dăncilă

Grupul minorităților nu are un vot unitar, fiecare se poziționează așa cum consideră. Deputatul Iulius Firkzac, reprezentantul rutenilor, a declarat, pentru EVZ, că el va vota împotrivă dacă va fi o remaniere prin Parlament. „Totul depinde de cine va fi propus ministrul Justiției. Dacă la remaniere vin tot cu Nicolicea, este clar că vor să și aplice prevederile Codurilor în avantajul lui Dragnea. Este evident că între Dăncilă și Dragnea sunt animozități, doar că, acum, spre deosebire de Grindeanu și Tudose, nu-și permit, din punct de vedere al imaginii, să externalizeze acest scandal. Nu acum, în prag de alegeri. Asta e avantajul Vioricăi Dăncilă și ea știe asta. Sigur, până la alegeri nu se va întâmpla nimic. Chiar dacă PSD-ALDE au majoritate, în perioada următoare va fi foarte greu să-i strângă. Însă, poate fi și altfel situația. Dacă simt că situația este gravă, îi aduc și cu Salvarea”, a spus deputatul.

Liderul PSD, nemulțumit de poziția Executivului în cazul repatrierii aurului BNR

Sigur faci aceeasi greseala! Cum se fierb ouale pentru a le vopsi de Paste! Ce nu stiai!

Pagina 1 din 2 12