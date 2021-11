Se reintroduc taxele impuse de PSD în 2017-2019? Florin Cîțu a anunțat românii ce urmează: „Vă garantez că PNL…”

Întrebat despre părerea românilor care și-au pus încrederea în PNL atunci când l-au votat, dar asistă în prezent la o alianță a liberalilor cu social-democrații, Florin Cîțu a oferit asigurări că partidul pe care îl conduce nu va renunța la principiile care îl definesc. Mai mult decât atât, dacă PSD intră la guvernare nu înseamnă că PNL se va compromite, a sugerat Florin Cîțu.

Florin Cîțu: „PNL va lupta pentru principiile liberale”

„Am semnat un acord al coaliției de guvernare. Este un acord normal. Nicolae Ciucă va preda mandatul (…). Nu este nevoie de tam-tam. Constituția spune foarte clar cum are loc revocarea miniștrilor. Funcția de remaniere este atributul premierului, sper să nu ajungem într-o astfel de situație”, a declarat Florin Cîțu, joi, 25 noiembrie.

„Eu cred că românii ne-au votat pentru o Românie liberală și pentru principii liberale. Și în această coaliție, PNL va lupta pentru aceste principii”, a mai spus președintele PNL, făcând referire la acuzațiile aduse cu privire la noua alianță de guvernare.

PNL nu va accepta taxele introduse de PSD în 2017-2019

Liderul liberalilor a mai promis că PNL nu va reintroduce taxele impuse de social-democrați în urmă cu circa trei, patru ani.

„Îmi aduc aminte că, atunci când am preluat guvernarea în 2019, am eliminat toate taxele introduse între 2017 și 2019. Ele au rămas eliminate, iar în această perioadă nu am introdus nicio taxă nouă și nu am crescut taxele.

Vă garantez că PNL va lupta pentru aceste principii și nu va introduce taxe noi, nu va dori să crească taxele. De aceea suntem aici, pentru a le garanta românilor că principiile liberale nu vor fi afectate și nici drepturile omului”, a spus președintele PNL.

În altă ordine de idei, Florin Cîțu a precizat, anterior, că PNL a ieșit mai puternic din negocierile cu PSD și UDMR. Chiar dacă îi pare rău că nu a preluat Ministerul Finanțelor, „dacă a fost nevoie să mă dau la o parte, m-am dat la o parte”, a menționat liberalul. „Toate au fost făcute pentru a debloca situația”, a conchis Florin Cîțu.