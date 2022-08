Se redeschide parcarea de sub Pasajul Basarab. Consiliul general a predat locația către Primăria Sector 1

Primăria Sector 1 a anunțat că va repune în funcțiune parcarea din zona Nicolae Titulescu – Banu Manta, de sub Pasajul Basarab. Conform sursei citate, aceasta va fi redată spre folosință proprietarilor de autoturisme din zonă.

Astfel, parcarea cu pricina urmează să fie transferată din administrarea Primăriei Generale către Primăria Sectorului 1. O decizie în acest sens a fost adoptată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în şedinţa de luni, 8 august. Proiectul a fost adoptat cu 29 de voturi „pentru” şi două abţineri.

Consilierii generali au adoptat o hotărârea privind transmiterea din administrarea CGMB în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a parcajului suprateran exterior, sub pasaj Barasab, aferent obiectivului de investiţii „Pasaj rutier denivelat superior Basarab”.

Conform proiectului de hotărâre adoptat luni, 8 august de consilierii generali, predarea parcării supraetajate se va face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Primăria Sector 1 investește în lucrări de întreținere

Odată ce locația va fi preluată, Primăria Sectorului 1 va trebui să realizeze mai multe lucrări de mentenanţă şi întreţinere în vederea punerii în funcțiune.

„Vom deschide parcarea de sub Pasajul Basarab după ce, mai bine de 10 ani de zile, a stat în paragină. La începutul acestui an am reuşit să obţin toate avizele pentru deschiderea ei şi mai aveam nevoie doar de acordul PMB pentru a deschide parcarea. Deşi consilierii generali PNL au încercat de mai multe ori să blocheze acest proiect, iată că solicitarea noastră de a primi în administrare parcarea a fost, într-un final, aprobată”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, conform comunicatului de presă.

Potrivit sursei citate, parcarea a fost proiectată ca parcaj exterior supraetajat şi poate adăposti 65 de locuri de parcare. Pentru perioada următoare, finanţarea lucrărilor de mentenanţă şi de întreţinere va fi asigurată și se va realiza din bugetul local al Sectorului 1.

Încep lucrările de reparații la Podul Mare din Cișmigiu

În acest context, precizăm că Primăria Generală a demarat lucrările pentru refacerea Podului Mare din Parcul Cișmigiu. Lucrările se vor derula pe parcursul a opt luni, dat fiind gradul de degradare al acestuia. Anunțul a fost făcut de primarul general, Nicușor Dan, care a precizat că Trustul de Clădiri Metropolitane a finalizat deja procedurile premergătoare reparării podului.

„Cu o vechime de peste 100 de ani (a fost construit în perioada 1913- 1914), podul nu a fost niciodată reabilitat, ci doar cârpit pe ici pe colo şi reprezintă din cauza degradării un real pericol pentru vizitatori, prin urmare se impun reparaţii capitale care să asigure stabilitatea şi siguranţa construcţiei”, a anunțat primarul general, Nicușor Dan, a transmis Nicușor Dan pe Facebook.