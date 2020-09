Artista, în vârstă de 55 de ani, a postat pe o rețea de socializare un videoclip amuzant cu câteva mișcări din filmul „Love Actually” alături de felicitările pentru împlinirea vârstei de 60 de ani.

Ea a încărcat videoclipul amuzant al lui Hugh – portretizându-l pe prim-ministru – într-o cămașă albă și pantaloni de costum la melodia Jump (For My Love) de The Pointer Sisters.

Elizabeth a titrat postarea dedicată zilei de naștere: „O întârziere (pentru că mi-au luat două zile să aflu cum să ecranizez înregistrarea)

„La mulți ani 60 de ani pentru gloriosul Hugh Grant – un plus magnific pentru rasa umană – chiar dacă arată ca o maimuță. ❤️ you forever xxxx ” a titrat Elizabeth.

Fostul cuplu a rămas într-o bună relație de prietenie, în ciuda despărțirii lor în 2000, când actorul a fost prins cu o prostituată de la Hollywood.

Privind retrospectiv la relația lor de dragoste, Hugh s-a autodenumit „idiot” pentru scandalul sexual în timp ce reflectă asupra legăturii lor puternice.

Vorbind într-un interviu din 2018 cu Jess Cagle, actorul a spus: „Suntem ca un frate și o soră … Cred că este parțial pentru că am mers împreună de la zero la undeva. Am trecut prin ani teribili la început, când niciunul dintre noi nu avea muncă, trăind într-un mic apartament. A fost destul de legător”.

Vedeta din Notting Hill a ajuns pe prima pagină a ziarelor când a fost arestat în urmă cu peste două decenii în Los Angeles pentru relația sa cu o prostituată pe nume Divine Brown.

Hugh este acum nașul fiului lui Elizabeth, Damian, în vârstă de 18 ani, pe care l-a avut împreună cu omul de afaceri Steve Bing care a murit la începutul acestui an.

Elizabeth a suferit o lovitură devastatoare când a descoperit că fostul său partener a sărit, în luna iunie, de la etajul 27 al clădirii sale de apartamente din Los Angeles, scrie Daily Mail.