Se poate schimba tipul de vaccin anti COVID la doza de rapel?

Un pacient care a făcut prima doză de vaccin împotriva COVID-19 de la Pfizer poate fi imunizat la rapel și cu serul produs de Moderna. Acest lucru se acceptă doar în situații extreme, însă. Secretarul de Stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a precizat că schimbarea dozei de rapel este posibilă.

„În situații extreme se poate schimba. Dar recomandarea este, din câte am văzut, dacă prima doză pe care ai făcut-o este Pfizer, atunci trebuie să continui tot cu Pfizer. În situații excepționale se admite, însă, și schimbarea tipului de vaccin”, a precizat Raed Arafat.

Potrivit spuselor sale, în România echipa de vaccinare merge pe același tip de vaccin și la prima doză și la rapel.

„Nu este recomandat să se schimbe tipul de vaccin în mod obișnuit, de la prima doză la rapel. Oricum, echipa de vaccinare merge pe principiul că dacă te-ai vaccinat cu un vaccin, rapelul trebuie să se facă cu același vaccin”, a spus Raed Arafat.

Se poate schimba tipul de vaccin COVID la rapel

Raed Arafat a mai precizat că unui pacient nu i se permite să-și aleagă tipul de vaccin cu care să fie imunizat. El a precizat că într-o astfel de situație, ar apărea numeroase dezbateri legate de eficiența unui ser sau a altuia.

„Vacinul este gratuit. Dar nu se permite pacientului să-și aleagă tipul de vaccin. Doar în situațiile în care un anumit vaccin are contraindicații pentru o persoană, medicul poate face recomandare pentru alt tip”, a precizat secretarul de stat.

Consumul de alcool nu este contraindicat în cazul vaccinării

În același context, Raed Arafat a precizat că nu există contraindicații de vaccinare în cazul celor care consumă alcool. El a apreciat că informațiile de acest fel care circulă în spațiul public țin mai mult de folclor.

„Nu am văzut o contraindicație de acest fel. Alcoolul afectează sistemul imunitar, se știe. Dar nu am văzut o contraindicație științifică legat de acest lucru. Nu am auzit să fie interzis consumul de alcool în cazul cuiva care se vaccinează. Cred că este folclor”, a mai spus Raed Arafat.