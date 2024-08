Social Se lucrează masiv la rețelele electrice din Republica Moldova. Zonele în care se va întrerupe curentul







Republica Moldova. Sunt lucrări de mentenanță în mai multe zone din Republica Moldova, astfel că marți, 28 august, se anunță întreruperi de curent în mai multe zone. Oficialii de la Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. au anunțat ce locuitori vor fi afectați în perioada imediat următoare.

Zonele în care vor exista întreruperi de curent în Republica Moldova

Chişinău, sectorul Botanica: str. Dante 3, 9 parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: s. Sîngera: str. Mihail Sadoveanu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tighina parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: s. Băcioi: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:50-16:40 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Moscova bd. 9/1 parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. A. Doga 2, 4, 13/2, 45/1, 45/2, 45/3, Florării 3, 5/1, 7; 1str-la Florării 2J, 6, 8; 2str-la Florării 1, 3, 5, 7, str. Macilor 11, 18, Pajurii 1-17, 16-30, 999 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu: com. Ciorescu: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Ioan Cuza, Ciorescu, Ciresilor, Livezilor, Merilor, Mihai Kogălniceanu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Viilor, or. Cricova: str. Chişinăului, Cricova, s. Făureşti: str. Doina, Făureşti, Gradinilor, Mihai Viteazul, Mioriţa, Ogoarelor, Varniţa, Goian, Chişinăului, s. Goian: str. Ichel, Păcii, Văilor, s. Paşcani: str. Paşcani parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata.

Ce fel de lucrări se efectuează

Anenii Noi: or. Anenii Noi: str. 8 Martie, 9 Mai, Alexei Şciusev, Alexei Şciusev str-la, Iurie Gagarin, Timireazev, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 08:40-09:50 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric or. Anenii Noi: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu str, Concilierii Naţionale, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Soltîs, Luceafărul, Speranţa, Vasilii Jukovski parțial, în intervalul de timp între 10:10-11:20 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric or.

Anenii Noi: str. Chişinăului, Concilierii Naţionale, Mărţişor , Sportivă, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 11:40-12:50 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric or. Anenii Noi: str. Concilierii Naţionale, Ion Creangă parțial, în intervalul de timp între 13:10-14:20 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric or. Anenii Noi: str. Alexandr Suvorov, Chişinăului, Parcului parțial, în intervalul de timp între 14:40-15:50 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric s. Hîrbovăţ: str. Alioşin, Gheorghi Jucov, Hîrbovăţ, Păcii, Stadionului parțial, în intervalul de timp între 08:00-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Basarabeasca: s. Abaclia: str. Coghilinic, Florilor, Grădinilor, I.Dodică, Ion Secrieru, Vasile Alecsandri, Şcolinaea parțial, în intervalul de timp între 09:30-11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Cahul: s. Zîrneşti parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric s. Bucuria: str. Bucuria, Salcia, s. Luceşti: str. Luceşti parțial, în intervalul de timp între 09:45-12:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Brînza: str. A.Matrosova, Bucuriea, Ceşmea, Comarova, Ion Soltîs parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Vadul lui Isac: str. Lenin, s.Vadul lui Isaak parțial, în intervalul de timp între 10:05-17:55 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor.

Interval orar și localitățile afectate

Cantemir: s. Bobocica, s. Ţolica parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Acui, Baimaclia: str. Baimaclia 261, 7313, Bobocica, Enichioi, Ţolica parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru manevre operative de scurtă durata s. Baimaclia: str. Baimaclia, Dimitrie Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Comrat (UTA Găgăuzia): or. Ceadîr-Lunga: str.Karl Marx str-la, Lenin, Tanasoglo parțial, în intervalul de timp între 13:00– 16:00 pentru conectarea consumatorului nou

Călăraşi: s. Temeleuţi: str. Temeleuţi 230, 231, 1000 parțial, în intervalul de timp între 09:00-21:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s.Căbăieşti, or. Călăraşi: str. Alexandru cel Bun, s. Mîndra, s. Peticeni, s. Sipoteni, s. Temeleuţi: str. Lenin, Temeleuţi, s. Vălcineţ: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Burebista, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Constantin Negruzzi, Cuza-Vodă, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir., Dragoş Vodă, Fîntînilor, Gavriil Musicescu, Independenţei, Ioan Vodă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu., Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testemiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Rădi, s.Vălcineţ, s.Velicogo, Semion Timoşenko, Serghei Lazo, Şcolii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tineretului, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor, Volcineţ, 31 August 1989, 8 Martie, 1 Mai, 9 Mai, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:00-21:00 pentru manevre operative de scurtă durata s. Sipoteni: str. Sipoteni 500,900 ( cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Căuşeni: s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Criuleni: or. Criuleni: str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun str-la, Sadovaea, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00-10:50 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului or. Criuleni: str. 19 Septembrie , 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun str-la, Gospitalinîi str-la, Livezilor , Moldova, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00-09:50 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Coşerniţa parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric s. Dolinnoe parțial, în intervalul de timp între 12:00-13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Măgdăceşti: str. Alecu Russo, Cuza-Vodă, Dimitrie Cantemir, Lev Tolstoi, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Mitropolit Varlaam, Măgdăceşti, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru , Orhei, Păcii, Tudor Arghezi, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 14:00-16:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Hînceşti: or. Hînceşti: str. Alexandru cel Bun, Chişinăului, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi str-la, Lugovoi str-la, Maria Drăgan, Mihail Sadoveanu, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Muşatinilor, Octeabriscaea, Regele Decebal str-la, Sfînta Treime parțial, în intervalul de timp între 08:50-10:50 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului or. Hînceşti: str. Alexandru Donici, Alexandru Lăpuşneanu, Alexei Mateevici, Bozienilor şos., Burebista, Cimisliei şos., Ciprian Porumbescu, Cosmonavtov, Dobreni, Dragoş Vodă, Ion Soltîs, Iscra, Izvoarelor, Miciurin, Mihail Frunze, MihalceaHîncu, Mihalcea Hîncu, Mircea cel Bătrîn, Nicolae Iorga , Nicolae Testemiţeanu, Octeabriscaea, Păcii, Sergiu Caşu, Ştefan Vodă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Negrea: str. Livezilor, Negrea, Podolenilor, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 08:30-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaea, Oziornaia str-la, Ţentralinaea parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Cărpineanca: str. Cărpineanca, Independenţei, s. Valea Florii parțial, în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Ialoveni: s. Razeni: str. Dacia, Elena Alistar, Ion Inculeţ, Odesa, Rezeni, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Razeni: str. Odesa, s.Rezeni parțial, în intervalul de timp între 08:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Nimoreni parțial, în intervalul de timp între 08:45-10:45 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Cărbuna parțial, în intervalul de timp între 11:30-13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului or. Ialoveni: str. 27 August, 27 August str-la, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici , Alexandru Hîjdeu, Arborilor, Arţarilor, Aurel David, Basarabia, Bucuriei, Carpaţilor, Căpriana, Cetatea Albă, Chersăcelului, Chilia, Codru, Constantin Stamati, Crîngului, Daniil Sihastru, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doina, Dumbrava Roşie, Entuziaştilor, Florilor, Frasinilor, Fructelor, Gheorghe Asachi, Grădinilor, Grădinilor str-la, Hotinului, Hotinului str-la, Ialoveni, Ialoveni str-la, Ismail, Izvoarelor, Libertăţii, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Mugurel, Mugurel str-la, Nistru, Petru Rareş, Petru Zadnipru , Sfînta Vineri, Spartac, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefănucă Petru, Tricolorului, Tudor Vladimirescu, Valea Crucii, Valea Trandafirilor, Veniamin Zarzăr, Voluntarilor, s. Mileştii Mici: str. Mileştii Mici 9075, 9214 ( cons.noncasnici), s. Piatra Albă: str. Piatra Albă 9999 ( cons.noncasnic) parțial, în intervalul de timp între 11:00– 17:00 pentru conectarea consumatorului nou

Leova: s. Sîrma, s. Tochile-Răducani parțial, în intervalul de timp între 09:15-17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Nisporeni: or. Nisporeni: str. Toma Ciorbă, s. Bursuc: str. Bursuc 9050, s. Huzun: str. Huzun 9000, s. Lozova: str. Lozovo 3100, 9105 parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bălăneşti: str. Bălăneşti 900, 9048/1, 9051, s. Boldureşti, s. Ciuteşti: str. Ciuteşti 521 parțial, în intervalul de timp între 09:35-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric.

Orhei: s. Cihoreni parțial, în intervalul de timp între 09:00-12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Teleşeu parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Străşeni: or. Străşeni: str. Mihai Eminescu 15, s. Vorniceni: str. Eugen Coca, George Coşbuc, Mihai Eminescu , Mitropolit Dosoftei , Mitropolit Varlaam, Nicolae Testemiţeanu, Petru Rareş, Veronica Micle, Voiciulis, Vorniceni, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Drăguşeni: str, Drăguşeni 152, s. Gornoe: str. Gornoe 799, s. Peresecina: str. Peresecina 9003, s. Rădeni, s. Romăneşti: str. Romăneşti 7896, 9014, 9027, 9030, 9035, 9036, 9040, s. Zamcioji: str. Livezilor, Zamcioji parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Drăguşeni, s. Gornoe: str. Gornoe 799, s. Peresecina: str. Peresecina 9003, s. Rădeni, s. Romăneşti: str. Romăneşti 7896, 9014, 9027, 9030, 9035, 9036, 9040, s. Zamcioji: str. Livezilor, Zamcioji parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru manevre operative de scurtă durata

Ştefan Vodă: s. Volintiri: str. Dimitrie Cantemir, Sfîntul Gheorghe, Tricolor, Volintiri parțial, în intervalul de timp între 09:15-17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Crocmaz: str. Chirov, Gherdima, Lenin, Naberejnaea, Renaşterii, Serghei Lazo, Sovetscaea, Crocmaz, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Taraclia: or. Taraclia: str. 60 Ani ai U.R.S.S., Beregovoi str-la, Dimitrov, Fontanaia, Inzov General, Karl Marx, Lenin, Mihail Frunze, Mihail Şolohov, Minin, Molodejnaea, N.Pazarscaia, Nahimov, Ostrovscogo, Partizanilor, Pervomaiscaea, Piotr Ceaikovski, Polevaea, Poştei str-la, Sadovaea, Sadovaea str-la, Serghei Kirov, Serghei Kirov str-la, Suvorov, Şmidt, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Timireazev, Ucraina, Voroşilov parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Teleneşti: s. Chiţcanii Vechi: str. Chiţcanii Vechi, Grădinilor parțial, în intervalul de timp între 09:40-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Negureni: str. Negureni 9985 ( cons.noncasnic) parțial, în intervalul de timp între 09:40-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric.

Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11, au mai transmis oficialii.