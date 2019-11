În ultima perioadă s-a vehiculat că Mircea Lucescu vine la Rapid pentru a-l înlocui pe Daniel Pancu în poziţia de antrenor principal. Ideea cooptării lui Lucescu la clubul din Giuleşti îi aparţine primarului Dan Tudorache, iar acest lucru l-a făcut pe Pancu să-l atace pe edil.

„Domnul Lucescu a avut câteva probleme de rezolvat zilele acestea în străinătate, iar când va reveni sper să avem discuţia hotărâtoare. Am spus de mai multe ori, este un om de-a dreptul formidabil şi trebuie să reintre în fotbal

Rapidul ar deveni mult mai puternic dacă este coordonat de Mircea Lucescu.

Asta nu înseamnă că Daniel Pancu ar avea vreo problemă. El rămâne antrenorul echipei şi să sperăm că lucrurile vor continua la fel ca în ultimele etape.

Zău dacă îmi dau seama cine tot bagă băţul prin gard ca să agite apele la echipă. Când nu erau rezultate, înţelegeam. Dar şi acum? Mă rog, lumea îmi spune că aşa e la fotbal şi că la Rapid cu atât mai mult. E foarte important să încheiem prima parte a campionatului pe unul dintre primele două locuri, iar în iarnă ne liniştim cu toţii şi cei de la echipă să ia cele mai bune decizii”, a declarat Dan Tudorache, primarul Sectorului 1.

După ce s-a convins că nu se pune problema ca Mircea Lucescu să se ocupe direct de echipă, Daniel Pancu a îmbrăţişat varianta şi o vede şi el ca pe o mare oportunitate.

Cei doi chiar au vorbit recent, discuţie din care antrenorul giuleştenilor a ieşit încântat de perspectivă. „Pancone” a fost jucătorul lui Mircea Lucescu atât la Rapid, cât şi la Beşiktaş, astfel că îl cunoaşte extrem de bine pe Il Luce.

După meciul Rapid – UTA 2-0, antrenorul Rapidului s-a dezlănţuit. A adus aminte de problemele pe care le-ar fi simţit în echipă atunci când rezultatele erau slabe, dar şi de posibilitatea ca el să fie schimbat de pe bancă.

„Primarii şi politicul au stricat fotbalul românesc. Ăştia au stricat fotbalul, d-aia nu ne calificăm nicăieri pentru că intervin ei. Ei să se ocupe de infrastructură şi de condiţii, de gazoane bune şi de stadioane frumoase. Atât!”, a declarat Daniel Pancu pentru Digi Sport.

„Bravo, Pancone, felicitări! I-am trimis mesaj şi astăzi după meci. Rapidul joacă din ce în ce mai bine şi asta nu poate decât să mă bucure.

Am văzut că vorbeşte despre implicare tehnico-tactică a primarilor. Dacă are vreun exemplu în care eu am spus ceva despre asta, îl rog să spună. Niciodată, dar niciodată nu am făcut aşa ceva. Că nu mă pricep! Am recunoscut asta!”, a reacţionat, împăciuitor, Tudorache.

Seara, după toată nebunia declanşată de declaraţiile sale, Pancu l-a sunat pe primar şi urmau să se şi întâlnească, dar până la urmă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

