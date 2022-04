Se întâmplă la granițele României, în Sâmbăta Mare. MAE a intervenit de urgență

„În contextul întârzierilor înregistrate la unele puncte de trecere a frontierelor dintre Republica Bulgaria, Republica Elenă și Republica Turcia, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din cele trei state au făcut demersuri pe lângă autoritățile centrale și locale, solicitând sprijin pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea fluidizării traficului auto în punctele de frontieră”, a transmis MAE din România.

Pentru trecerea frontierei din Bulgaria în Turcia, timpii de așteptare sunt de circa 6-8 ore, din cauza fluxului ridicat de turiști din această perioadă și a numărului de documente care trebuie verificate, potrivit informațiilor transmise de autorități.

În ceea ce privește trecerea prin punctele de frontieră dintre Bulgaria și Grecia, timpii de așteptare sunt mai mici, de aproximativ 2-3 ore.

Având în vedere circumstanțele anterior precizate, reprezentanții MAE din România au încurajat cetățenii care doresc să călătorească în această perioadă să se informeze cu atenție despre sfaturile și alertele de călătorie și să verifice informațiile publicate pe paginile oficiale ale misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare ale României în străinătate.

De asemenea, MAE recomandă cetățenilor români să ia în considerare posibile aglomerării pe sensul de ieșire din Republica Turcia, Republica Elenă și Bulgaria la încheierea sejurului de Paște, precum și în contextul debutului sărbătorii „Ramazan Bayram”, la începutul lunii mai a.c. Astfel, cetățenii români sunt sfătuiți să folosească toate cele trei puncte de trecere dintre Republica Turcia și Republica Bulgaria, respectiv Kapikule (TR) – Kapitan Andreevo (BG), Hamzabeyli (TR) – Lesovo (BG), Kirklareli (TR) – Malko Tîrnovo (BG) și să se asigure că dețin suficient combustibil, apă și alimente, se arată în comunicatul de presă emis de instituția guvernamentală.

MAE, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare, va continua să urmărească îndeaproape evoluțiile cu privire la tranzitul prin punctele de trecere a frontierei din cele trei state și va rămâne în dialog constant cu autoritățile locale.

În altă ordine de idei, potrivit informațiilor comunicate de către un deputat ucrainean, traficul ar fi ridicat și la frontiera dintre Polonia și Ucraina. Reprezentantul politic a publicat o fotografie pe una dintre rețelele sale de socializare în care surprinde ambuteiajele de la graniță. Potrivit Lesiei Vasylenko, ucrainenii se întorc acasă.

Traffic jam at Poland 🇵🇱 #Ukraine 🇺🇦 border. Ukrainians are coming home. Easter is a time to stand united and pray for Ukraine pic.twitter.com/Rs5rpikfCY

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 22, 2022