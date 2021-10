Se închid și școlile private, nu doar cele de stat! Ministrul Vîlceanu admite că a fost o „scăparea” în hotărârea de Guvern

Duminică seara, Dan Vîlceanu a vorbit despre hotărârea de Guvern cu privire la noile restricții, susținând că el nu a fost implicat în luarea deciziilor. Având în vedere că este ministrul interimar al Finanțelor, nu are legătură cu pandemia și cu programul școlilor. Totuși admite că a fost strecurată o eroare și a dat asigurări că situația va fi remediată luni. Va avea loc o ședință în urma căreia se vor face modificările în ceea ce privește instituțiile de învățământ private.

„Nu am fost implicat direct în elaborarea acestui act normativ pentru că Ministerul Finanţelor nu are legătură cu şcolile, cu pandemia. Am fost anunţaţi că mâine la 11 va exista o şedinţă în format hibrid pentru a se remedia această greşeală, ca şcolile private să funcţioneze la fel ca celelalte şcoli. Imediat va fi publicat în Monitorul Oficial. Se mai întâmplă asemenea lucruri, nu cred că e un moment în care să dai vina pe cineva. E o chestiune legată de Ministerul Educaţiei, Sănătăţii, CNSU”, a declarat Dan Vîlceanu, la Digi24, duminică seara, potrivit news.ro.

Conform informațiilor oferite de ministrul interimar al Finanțelor, premierul a avut o discuție cu ministrul interimar de Externe. Aceștia au vorbit despre școlile străine din București și despre omiterea din hotărâre, care se va remedia luni.

„Îmi amintesc că premierul a avut o discuţie cu ministrul de Externe fiindcă sunt nişte şcoli străine în Bucureşti. A existat o greşeală şi mâine va fi remediată. Sunt două articole diferite… Eu sunt la Finanţe, nu sunt nici la Educaţie, nici la Sănătate, nici la CNSU. Mai mult decât atât nu ştiu. Discuţia ce a avut loc în guvern a fost exact pentru că sunt şcoli străine. E foarte clar articolul, numai că a fost această scăpare cu şcolile private. Vom remedia mâine”, a declarat Vîlceanu.

Legat de eroarea din hotărârea Guvernului a vorbit și ministrul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu, care a declarat că toate instituțiile de învățământ vor suspenda cursurile în format fizic, inclusiv cele private. În această categorie intră și cele 21 de școli care funcționează după programa altor state. Confuzia a fost creată cu privire la acestea, însă ea va fi remediată luni, în ședința programată la ora 11.00.