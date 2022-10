Se împlinesc șapte ani de la moartea, la datorie, a polițistului Bogdan Gigină, dar procesul bate pasul pe loc

Motociclistul mergea cu aproape 70 km/h, pe ploaie, ca să “spargă” traseul pentru Gabriel Oprea

Bogdan Gigină se afla în misiune în seara zile de 20 Octombrie 2015. El era “spărgător” sau “săgeată”, pentru coloana de mașini în care se afla ministrul Oprea. În limbajul celor de la rutieră, “spărgătorul” este motociclistul care trebuie să forțeze intersecțiile și să elibereze drumul pentru coloanele oficiale.

În seara fatidică, generalul Gabriel Oprea mergea acasă și se grăbea. Chiar dacă nu avea dreptul la coloană oficială, Oprea folosea această metodă de deplasare, indiferent unde mergea sau de unde venea, obligându-i pe cei de la Brigada Rutieră să îi asigure motocicliști antemergători și mașini de însoțire, asemenea președinților de țară. Așa s-a întâmplat și în seara zilei de 20 Octombrie. Cu toate că era întuneric și mai și ploua, Gabriel Oprea a dat comandă celor de la circulație să îi elibereze traseul pentru a ajunge repede acasă. Motociclistul Bogdan Gigină deschidea drumul cu o viteză de aproximativ 70 km/h. Coloana se deplasase și cu peste 100 de km/h, conform probelor de la dosar, cu toate condițiile meteorologice nefavorabile, deoarece așa era ordinul ministrului. Pe strada Știrbei Vodă, în apropierea casei generalului Oprea din cartierul Cotroceni, se efectuau lucrări la rețeaua de gaze. Groapa din asfalt, săpată de firma General MPM Impex, era nesemnalizată corespunzător. Polițistul Bogdan Gigină a căzut în acea groapă și a murit pe loc.

Procurorii au deschis un dosar penal în care cercetările au durat aproape 4 ani, după care i-a trimis în judecată atât pe Gabriel Oprea cât și pe Petre Mazilu, patronul firmei care gestiona groapa din asfalt.

Din cei 7 ani de când a murit Gigiă, dosarul a stat 4 ai la DNA și 3 ani s-a plimbat pe la toate instanțele și înapoi

Dosarul s-a plimbat de la o instanță la alta, în funcție de poziția ocupată de Gabriel Oprea, fie de parlamentar, fie de ministru, fie de simplu cetățean. Așa cum ne-a declarat avoctul Cătălin Crăciunescu, cel care reprezintă familia Gigină în acest proces, dosarul a avut un traseu anevoios.

“În 7 ani de zile, am avut 4 ani de urmărire penală, am avut o acțiune de obligare de către instanță a parchetului DNA să soluționeze dosarul, cu termen la Înalta Curte, după care am avut un ciclu fatidic în privința transferului dosarului de la o instanță la alta, însemnând Înalta Curte, Judecătoria sectorului 1, Tribunal, Curtea de Apel, Tribunal, iar Curtea de Apel iar Tribunal, iar aici la Tribunal avem deja peste 30 de termene”, s-a plâns avocatul Crăciunescu.

Din trei martori s-a prezentat doar unul la ultimul termen

Nici termenul de joi nu a adus mari progrese în soluționarea cauzei. Din 3 martori citați, s-a prezentat numai unul. Este vorba despre un muncitor de la firma de gaze, care a lucrat în perioada aceea pe strada unde a avut loc accidentul. A venit în fața instanței în pantaloni scurți și cu un tricou plin de mâzgâlituri. Acesta a susținut că au existat marcaje de avertizare în jurul gropii, dar nu mai știe dacă erau noi sau vechi sau dacă erau reflectorizante. A mai spus că la firmă primeau instructaj lunar cu privire la activitatea din șantier.

“Acele paturi de avertizare erau reflectorizante și pe timp ploios?”, a întrebat avocatul familiei Gigină. “Nu știu, când le-am văzut eu, nu ploua afară”, a răspuns martorul. Însă Relu Gigină, tatăl lui Bogdan, ne-a declarat la ieșirea din sala de judecată, că la dosar există fotografii de la cercetarea la fața locului, efectuată de polițiști imediat după accident și că a fost pus un polițist în uniformă reflectorizantă lângă panourile de semnalizare. Fotografiile demonstrează că panourile de semnalizare nu aveau calități reflectorizante, în condițiile meteorologice din noaptea accidentului. “Sper ca judecătorul să țină cont de aceste probe”, a mai spus el.

La data la care ar fi trebuit să fie următorul termen se împlinesc 7 ani de la moartea lui Bogdan Gigină, așa că instanța a ales altă dată, în noiembrie

A fost o audiere de martor fără istoric, de aceea nici nu a durat mult timp. Mai mult a durat stabilirea unui nou termen.

Variantele oferite de judecător au fost, 20 Octombrie sau 3 Noiembrie. Cum era de așteptat, avocații inculpaților s-au orientat spre data cea mai îndepărtată, deoarece timpul este aliatul principal al acestora. Termenul de prescriere ar urma să se împlinească pe 20 Octombrie anul viitor, iar procesul este încă la fond și departe de a se încheia măcar cercetarea judecătorească.

Mă așteptam ca avocatul familiei Gigină să protesteze și să ceară data mai apropiată. Însă acesta a fost de acord cu data de 3 Noiembrie, doar că motivul invocat de avocatul Crăciunescu a făcut să se lase liniștea în sala de judecată.

“M-aș fi luptat petru un termen cât mai scurt, numai că pe data de 20 Octombrie se împlinesc 7 ani de la moartea lui Bogdan Gigină, iar încărcătura emoțională nu le-ar permite părinților acestuia să participe la proces în acea zi.”, a spus Crăciunescu în fața unei săli care a amuțit. În final, termenul următor a fost fixat pentru data de 3 Noiembrie, urmând să fie citați mai mulți martori, inclusiv un expert judiciar. Judecătorul Ivanciu le-a atras atenția, în special avocaților care îi reprezintă pe inculpați, că mai sunt puține termene până la sfârșitul anului și că el și-a propus să finalizeze măcar cercetarea judecătorească, în așa fel încât să poată intra pe dezbaterile finale și să dea cât mai repede o pronunțare pe fond.

Ministerul de Interne s-a constituit parte civilă pentru numai 80 mii lei

Așa cum v-am spus, la ieșirea din sala de judecată, am stat de vorbă atât cu avocatul Cătălin Crăciunescu cât și cu Relu Gigină. Crăciunescu a spus că mai sunt de administrat probe. “Avem de administrat o expertiză care se amână din diverse motive. Din 9 experți desemnați să efectueze expertiza, 8 au refuzat să se bage, iar unul, să vedem ce o să decidă, dacă face această expertiză. Toate întârzierile astea ne sunt potrivnice nouă. Oprea și Mazilu stau și așteaptă termenul de prescripție. De partea noastră nu avem decât adevărul. Iar adevărul se poate constata din declarațiile martorilor. Toți polițiștii au declarat că erau stresați, erau sub presiune, ca nu cumva domnul Oprea să nu ajungă unde avea treabă la secundă. Ministrul Oprea a avut 1700 de deplasări, înregistrate în registrul Poliției Rutiere. La deplasările lui participau mașini, motocicliști și polițiști care trebuiau să blocheze intersecțiile. Costurile erau uriașe, motocicliști, 3 mașini de însoțire și 20-30 de polițiști asigurau o deplasare. Iar Ministerul de Interne s-a precizat cu o pagubă de numai 80 mii lei. Oprea se deplasa peste tot cu coloană oficială, la frizerie, la restaurant, acasă când se grăbea ca să nu întârzie la cină…”, a spus Cătălin Crăciunescu.

Parastasul de 7 ani va fi pe 15 Octombrie, iar pe 20 Octombrie, familia Gigină speră să organizeze o ceremonie la monumentul fiului lor

Am vorbit și cu Relu Gigină, tatăl lui Bogdan, polițistul mort în accident. Mi-a spus că se împlinesc 7 ani de la decesul fiului său și creștinește, se încheie perioada de doliu. “Parastasul, cum se face creștin ortodox, trebuie făcut cu o săptămână înainte să se împlinească termenul de 7 ani. Noi pe 15 Octombrie vom avea parastasul. După care am să vorbesc cu colegii de la Rutieră, câți or mai exista dintre ei și cu domnul Bogdan Berechet, directorul Poliției Capitalei, dacă vom face o ceremonie sau nu la monumentul ridicat în memoria lui Bogdan și a polițiștilor căzuți la datorie. Și dacă vor vrea ei, în primul rând sau dacă se poate”, a spus cu ochii în lacrimi, Relu Gigină.