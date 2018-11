Se dorește supra impozitarea persoanelor fără copii. Scandal în guvernul de la Berlin

Într-un interviu acordat cotidianului german Sudwest Presse, ministrul german al Sănătății, Jens Spahn, a făcut o declarație controversată spunând că persoanele fără copii ar trebui să plătească mai mult pentru schema de pensii.





Acesta a apelat la o regândire fundamentală a sistemului de pensii, numind acest lucru o chestiune de "corectitudine". Ministrul muncii al guvernului de la Berlin, Hubertus Heil, a respins această propunere, ca o idee "ciudată", menită să pedepsească persoanele fără copii, mai ales datorită faptului că acest lucru nu se întâmplă datorită voinței acestora, ci are cauze independente de acestea. Ministrul muncii, Hubertus Heil, pe de altă parte, a declarat faptul că sprijinul acordat familiilor poate proveni din altă parte, ca de exemplu supraimpozitarea celor bogați. În prezent, persoanele fără copii cu vârste cuprinse între 23 și 64 ani plătesc deja cu 0,25% mai mult pentru asigurările de sănătate și programul de pensii decât persoanele asigurate care au copii. Spahn susține acesta supra impozitare și speră că suma colectată de către autorități ar putea fi mai mare. "Părinții cresc viitori contribuabili și asigură sistemul pentru viitor", a scris ministrul. De asemenea, el a întrebat: "Cum putem să rămânem o societate umană, cum putem să ne menținem instituțiile sociale, dacă fiecare al treilea german are peste 60 de ani - și mai puțin de o cincime sunt sub vârsta de 20 de ani?" Îmbătrânirea populației germane și ieșirea la pensie a celor născuți după al doilea război mondial -așa numiții babyboomers (o persoană născută în anii care au urmat celui de-al doilea război mondial, când s-a înregistrat o creștere marcantă a ratei natalității) a dus la o povară tot mai mare asupra sistemul de sănătate și pentru sistemele de asigurări sociale.

Pagina 1 din 1