Românii vor putea răsuflă ușurați deoarece nu vor mai fi nevoiți să meargă pe stradă într-un anumit interval de timp, și aici este vorba de persoanele care aveau o anumită vârstă. De asemenea. ei nu vor fi nevoiți să respecte impuse de Guvernul Orban în momentul izbucniriii în România a epidemiei de COVID-19, când președintele țării, Klaus Iohannis a impus starea de urgență din cauza creșterii alarmante a cazurilor de coronavirus. Acest lucru a presupus luarea unor masuri drastice.

„Starea de urgență nu va fi reinstalată”

A răspuns premierul Ludovic Orban marți, atunci când a fost întrebat dacă Executivul se gândește la revenirea la starea de urgență, după alegerile locale.

„Este a 20-a oară când mi se pune această întrebare. Este o temă de campanie inventată de PSD. Nu avem nici un motiv, am asigurat respectarea regulilor în campanie, am luat toate măsurile ca totul să își revină la normalitate”, a spus premierul.

Acesta a susținut o conferință de presă alături de alți miniștri și a abordat o serie de probleme importante, cum ar fi redeschiderea școlilor sau organizarea alegerilor locale.

Klaus Iohannis: Starea de urgență nu va fi prelungită

Președintele Klaus Iohannis a declarat anterior , luni, pe data de 4 mai, că starea de urgență nu va fi prelungită după data de 14 mai. El a anunțat însă instaurarea stării de alertă, după o discuție pe care a avut-o cu factorii responsabili.

„Am finalizat întâlnirea cu premierului, am analizat situația în care ne aflăm din punct de vedere epidemiologic. Încep cu ceva legat de zilele care au trecut, weekend-ul de 1 mai. Am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine. Sunt mulțumit de felul în care oamenii au reacționat, au stat acasă și nu am avut încălcări semnificative ale regulilor. Unele dintre decizile pe care le-am luat astăzi . Starea de urgență nu va fi prelungită, astfel că dată de 14 mai este ultima în care mai avem stare de urgență. Începând din dată de 15 mai, vom întră într-o stare de alertă. Situația nu s-a îmbunătățit încă, nu vreau să apară impresia că epidemia a trecut și că suntem în normalitate..După 15 mai, ne putem mișcă în interiorul localității, unde avem treabă, dar nu e bine să exagerăm.”, a spus Klaus Iohannis, potrivit stirileprotv.ro.