UPDATE 7 – Președintele Klaus Iohannis va prezenta concluziile primei runde de consultări la ora 14:30.

UPDATE 6 – Eugen Tomac, PMP: „Vom accepta discuții cu celelalte partide pentru a depăși acest moment de criză. E esențial ca printre primele măsuri ale noului guvern să fie alegerea primarilor în două tururi. E foarte importantă și renunțarea la pensiile speciale, care sunt un furt. Dorim și reducerea numărului de parlamentari, cerută de români la referendum”.

UPDATE 5 – Kelemen Hunor: „Noi credem că nu trebuie să pierdem nicio zi, avem nevoie de un guvern validat cât mai repede, nu avem bugetul pe anul viitor, avem nevoie cât mai repede de o rectificare pentru a închide bugetul. Avem nevoie de un guvern care să administreze țara 12 luni și să organizeze alegerile, dar să nu dea ordonanțe pe niciun domeniu”.

„Noi nu suntem de acord cu anticipatele, pentru că ar însemna să avem un guvern interimar până în vara anului viitor și vom sta fără buget. Dacă se va ajunge însă la anticipate, noi suntem pregătiți”, a mai spus liderul UDMR.

„Prima opțiune de premier este din UDMR, care să gestioneze țara până în 2020, la parlamentare. A doua opțiune este un independent – nu tehnocrat – din zona financiară, cu guvern politic susținut din Parlament de partide, care să gestioneze țara până în decembrie anul viitor. A treia variantă este un guvern condus de președintele PNL Ludovic Orban, acolo înțeleg că nu mai e nevoie de noi, pentru că PSD a zis că-l susține dacă nu taie pensiile și salariile”, a mai spus Kelemen.

„Dar e evident că toată lumea își va înfige colții într-un astfel de guvern, iar cine și-s asumă va pierde alegerile. Iar noi ne dorim ca de la anul să avem un guvern de centru-dreapta”, a încheiat președintele UDMR.

UPDATE 4 – „Am înaintat președintelui pactul pentru anticipate. Președintele a fost în acord cu noi că anticipatele ar fi soluția corectă. Nu mai există niciun motiv ca PSD să rămână la putere. Obiectivul este să avem alegeri anticipate în primăvara anului viitor. Ne bucurăm că și Ludovic Orban, chiar și Viorica Dăncilă au vorbit despre alageri anticipate”, a declarat Dan Barna după consultările cu șeful statului.

UPDATE 3 – Delegația USR, condusă de președintele formațiunii, Dan Barna, a început discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

UPDATE 2 – „Am prezentat președintelui Klaus Iohannis poziția statutară a PNL. Dacă sunt posibile anticipatele, noi susținem întoarcerea cât mai rapidă la popor. Dacă nu va fi posibil șipreședintele ne va solicita să formăm guvernul, PNL este pregătit să își asume guvernarea”, a declarat Ludovic Orban după consultările de la Cotroceni.

Alte declarații ale lui Ludovic Orban: „PNL este pregătit să preia guvernarea de foarte mult timp, avem specialiști, oameni cu experiență și de succes, care oricând pot reprezenta o soluție”.

„Nu vehiculez nume de posibili miniștri, vom prezenta public o listă a cabinetului numai după negocieri cu partenerii și parcurgerea pașilor statutari”.

„PNL este împotriva oricărei formule de guvernare care cuprinde PSD. Ne-am luptat ani de zile cu PSD, care a fost mai rău ca niciodată. Nu vom accepta ca un astfel de PSD să facă parte din formula de guvernare”.

„Legea pensiilor este în vigoare și PNL o respectă! Doar propaganda PSD spune că nu vom mai da pensii sau salarii sau bani pentru PNDL. Scopul PNL este creșterea veniturilor românilor. PSD cu o mână a dat și cu două a luat, mai ales prin inflația la produsele din coșul de bază”.

UPDATE 1 – A început prima rundă de consultării la Cotroceni, după căderea Cabinetului Dăncilă, prin moțiunea de cenzură votată joi.

Ludovic Orban, Raluca Turcan și Rareș Bogdan fac parte din delegația PNL pentru consultările cu președintele Klaus Iohannis. Liberalii îl vor propune pe președintele PNL pentru funcția de premier.

Anterior consultărilor, vineri dimineață, PNL a ținut o ședință de Birou Politic Național (BPN), pentru a pregăti poziția partidului în fața președintelui. „Un guvern nu are de ce să aibă mai mult de 15, 16 ministere, asta e pozitia pe care o vom susţine. Avem construită arhitectura instituţională a unui viitor guvern, dar acum nu suntem în această fază a formulei guvernului, ci a mandatului PNL pentru Cotroceni”, a declarat Orban după ședință.

„Rămăşiţele guvernului Dăncilă trebuie să plece cât mai repede de la Palatul Victoria şi din sediiile ministerelor, sunt foarte multe care oricum nu mai au conducători. Până la 15 noiembrie, guvernul trebuie sa prezinte Parlamentului proiectul de buget”, a mai spus președintele PNL.

„Trebuie să știți că am stabilit o premieră în ultimii 30 de ani de democrație șchioapă și tranziție care sper sa se termine odată cu plecarea PSD. Am reușit să dăm jos o guvernare PSD, din opoziție. Este pentru prima data când se reușește dărâmarea partidului comunist, sub diferitele forme pe care le-a luat, de la FSN încoace”, a adăugat Ludovic Orban.

„Acuma trebuie să vă spun că în analiza pe care o facem trebuie să avem o fotografie a situație la zi. Este o guvernare eșuată și situația este extrem de gravă. Nu suntem într-o situație politică foarte simplă. Am reușit să obținem 238 de voturi la moțiunea de cenzură. Aceste voturi au fost pentru a pune punct acestei guvernări. În evoluția ulterioara a situației, părerea celor implicați în demersul de a opri PSD, trebuie luată în considerare”, a mai spus liberalul.

Delegaţiile partidelor parlamentare merg vineri, la consultările convocate de preşedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui candidat pentru funcţia de premier, dar şi pentru discuţii pe tema alegerilor anticipate.

Consultările la Palatul Cotroceni vor începe, la ora 11,00, cu delegaţia PNL, urmând ca apoi şeful statului să se consulte cu reprezentanţii USR – ora 11,30, ai UDMR – ora 12,00, ai PMP – ora 12,30, cu delegaţia grupului parlamentar Pro Europa – ora 13,00, cu cei de la ALDE – ora 13,30, cu reprezentanţii minorităţilor naţionale – ora 14,00 şi cu delegaţia PSD – ora 14,30.

În scrisoarea transmisă preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor parlamentare, şeful statului arăta că fiecare delegaţie poate fi formată din maximum cinci persoane.

Delegația USR care va merge vineri la Cotroceni este formată din Dan Barna, Cristina Prună, Claudiu Năsui, Stelian Ion și Iulian Bulai.