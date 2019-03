Scuza penibilă pe care o invocă Răzvan Burleanu, după eșecul României cu Suedia

România a început cu stângul campania de calificare la EURO 2020, după ce a pierdut la Stockholm, în fața Suediei, scor 1-2. Astăzi, președintele FRF a oferit o posibilă cauză a înfrângerii „tricolorilor”.





Răzvan Burleanu, șeful de la „Casa Fotbalului”, e de părere că „tricolorii” joacă sub presiune din cauza faptului că tragerea la sorţi pentru turneul final de anul viitor va fi găzduită de Bucureşti.

„Nu numai că este important, dar trebuie să fim prezenţi la Euro 2020. Lucrul acesta este împărtăşit atât de noi ca administraţie, cât şi de suporteri şi de stafful tehnic şi de către jucători. Mai ales că în aceste zile am fost foarte aprope de ei şi ştiu că conştientizează şi îşi dau seama de importanţa acestui eveniment. Am avut posibilitatea să discut cu jucătorii şi mi-au spus să au simţit o presiune în plus când au aflat că la Bucureşti va avea şi tragerea la sorţi, astfel încât toarte reflectoarele vor fi puse pe România la finalul acestui an şi sunt foarte încrezători pe capacitatea noastră de a merge la Euro 2020”, a declarat Răzvan Burleanu.

Astăzi, de la ora 21:45 (în direct la Pro TV), România va întâlni selecționata Insulelor Feroe, la Cluj, în a doua rundă din preliminariile EURO 2020.

