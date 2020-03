Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD, ex-președinte al Consiliului Județean Teleorman și fost prefect la Alexandria, a fost căsătorit, timp de 28 de ani, cu Bombonica Prodan, cu care a făcut și doi copii, pe nume Valentin și Alexandra.

Din 2016, berbantul politician, astăzi în vârstă de 57 de ani, s-a cuplat cu Irina Tănase, fosta sa secretară, cu 30 de ani mai tânără ca el.

Dacă te uiți la Irina, nu-ți ia mult să pricepi de ce i s-a zbârlit admirativ mustața lui Liviu Dragnea. Fata e chiar frumoasă. Foarte frumoasă, iar această femeie, proaspătă ca o Savarină, i-a dat un alt tonus politicianului ajuns, între timp, la pușcărie.

Ascensiunea profesională a Irinucăi

Irina Tănase, căreia Liviu Dragnea putea să-i fie lejer tată, a fost o fată cuminte, studioasă, care a luat note mari când învăța la liceul Elena Cuza, din Capitală. Primul său loc de muncă a fost la firma Asesoft a lui Sebastian Ghiță. Dar n-a stat mult acolo că, în 2013, la numai 21 de ani, a devenit consiliera lui Andrei Dolineaschi, membru PSD și fost secretar general al partidului. Dar, nestatornică, n-a stat mult timp pe „poziție” și a ajuns direct asistenta personală a lui Liviu Dragnea.

De aici până la înfiriparea unei idile n-au fost prea mulți pași de făcut. Dragnea, oricât de controversat și condamnat ar fi, a fost și este un bărbat atrăgător, șarmant și cu un oarecare simț al umorului. Spun asta pentru că l-am cunoscut personal, acum 20 de ani, când era prefect de Teleorman.

Apariția acestui cuplu nonconformist la un congres al PSD, din urmă cu aproape doi ani, unde cei doi au stat în primul rând atingându-se tandru pe mâini, a făcut furori. Camerele de luat vederi au surprins momentele de tandrețe dintre cei doi.

Iadul Irinei din pușcăria lui Dragnea

Recent, o postare pe o rețea de socializare a Irinei Tănase, a devenit virală pe internet. Tânăra relata acolo despre reacția părinților săi la vestea că ea s-a cuplat cu celebrul politician. Din spusele ei, a vrut ca maică-sa să spună lumii cât a fost de șocată la vestea că fata ei este logodnica unui bărbat mai mare decât tatăl ei.

Și, anul acesta, de Valentine’s Day, Ziua îndrăgostiților, ea a mai postat o declarație de dragoste pentru mai vârstnicul său iubit, dar în limba engleză: „If anyone ask me «What is hell?», I would answer: «Distance between two people who love each other»”. Adică, în traducere: „Dacă cineva mă întreabă «Ce este iadul?», aș spune că este: «Distanța dintre doi oameni care se iubesc»”.

Dragostea nu ține cont de vârstă. Cert este că Irina îl vizitează pe Liviu la închisoare. Dar până acum nu s-a aflat nimic dacă cei doi îndrăgostiți folosesc și „camera intimă”.

Te-ar putea interesa și: