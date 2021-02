18 februarie

Scrisoarea unui medic din Republică. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 18 februarie s-au născut Toni Morrison, Andres Segovia, Yoko Ono, John Travolta, Milos Forman, Matt Dillon, Cybill Shepherd, Alessandro Volta, George Kennedy, Marin Sorescu, Constantin Cotimanis.

Pe 18 februarie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Leon din Roma, Agapit din Sinai şi Sinadei.

Respectând ritmurile vieţii poporului român, calendarul arhaic ”Kalendarul” cum îl numesc, nu arată vreo sărbătoare, sau vreo însemnare oraculară. Demult, foarte demult, geto-dacii se pregăteau: vânătorii îşi pregăteu arcurile şi suliţele, păstorii turmele, agricultorii uneltele. Se muncea din greu şi nu se pierdea vremea.

Am primit multă corespondență

Am primit multă corespondență. Mă întrebați ce mai fac, cum o duc. Nu prea bine… Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi mă îmbolnăvesc pe măsură ce ne sălbăticim, pe măsură ce decădem, pe măsură ce infractorii iau locul oamenilor cinstiți, pe măsură ce hoții prevalează, fac legea în România. Este empatia unui om normal, care nu poate să nu sufere pentru locul unde s-a născut. Anul, luna, ziua, ora, minutul şi locul precis al naşterii sunt datele astrologice necesare întocmirii şi judecării, interpretării, horoscopului personal!

Ştiu că ştiu şi mai mult, ştiu ceea ce ştiu! Datele, informațiile, devin un fel de ADN, simbolic vorbind, o spirală în echilibru, între influenţele cosmice şi cele telurice. Nu pot să nu sufăr pentru locul unde m-am născut, pentru că acest loc… suferă! Suferă mult oamenii, suferă pământul, apele, focul şi aerul! Clima a devenit rea și violentă din acest motiv, au tăiat pădurile, suferință mai mare nu se poate. Mutilare.

Suferinţa asta, durerea surdă şi tristeţea nejustificată, amplificată de frica produsă de distopia sanitară se strecoară în sufletul nostru. Nicăieri în lume nu am văzut oameni mai trişti şi mai disperaţi ca în România! Nicăieri în lume nu au plecat din țară mai mulți oameni, cei mai buni și mai capabili, proporțional la totalitatea populației. Și eu am fost plecat. Cincisprezece ani de zile. M-am întors, sunt un înapoiat! Am făcut bine, am făcut rău, dar dacă nu mă întorceam, cine v-ar fi scris ceea ce citiți acum?

Vedeţi, peştele de la cap se împute… iar la noi, unde politica este pe primul plan şi controleză orice, singurii vinovaţi de disperarea şi tristeţea noastră sunt cei care ne conduc. Politica românească este peștera hoților lui Ali Baba. Birocrația a atins cote nemaivazute, guvernul a făcut fel de fel de autorități, instituții, agenții unde a angajat pe salarii de cel puțin trei ori salariul mediu, pe toate amantele, soțiile, fii și ficele, rude până la a șaptea spiță, ale celor pe care i-am ales să ne slujească. Nu fac nimic, mai rău, ca să-și justifice existența, frânează, dacă nu chiar blochează, firava economie capitalistă din România.

Astrologia a slujit politica

Astrologia a slujit politica cam cinci-șase mii de ani. O face şi în prezent, dar este concurată de cei care ascultă telefoanele şi care pot astfel să “prezică viitorul“. Astrologia nu a prezis niciodată viitorul, este o părere de mahala. Dacă vreți preziceri, duceți-vă la vrăjitoarele din Chitila, dacă or mai fi acolo. Ce s-ar fi întâmplat dacă astrologul i-ar fi spus regelui: ”Prealuminate, regele din Sud o să te păcălească, rudele te vor mort, ca să te moștenească iar fiul tău preaiubit nu știe ce otravă să foloseacă, regina te înșeală cu bucătarul și o să ai și hemoroizi!” Ce situație tragico-comică!

Să nu vă supăraţi, domniile voastre, este modul meu de a supravieţui: glumesc cu lucrurile serioase şi spun cu seriozitate glumele! După câte necazuri am avut, nu mai pot să iau viaţa în serios… nici ea pe mine! Doar, astrologia este o metafizică vselă!

Polymathul lui Elon Musk

“Milionarii nu au astrolog personal, dar miliardarii, da!” – spune un proverb modern! De exemplu, Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a amânat lansarea Starship. Pe intranetul SpaceX, a scris ca șansele ca să nu aibă o a treia explozie ar fi de 60%. Dar că șansele pot crește dacă polymathul lui îi indică o fereastră de lansare, cum a făcut cu Heavy Falcon.

Situaţia nu este deloc noua. A început de mult, de foarte de mult. Oamenii importanţi, de care depindea soarta unor popoare au avut nevoie intotdeauna de sfatul competent, înţelept si discret al astrologului. Un sfetnic de taină, cu un alt punct de vedere.

Primele “vedete” au fost regii antici. O atestare documentară (pe tabliţe de lut ars) este din anul 2259 înainte de Hristos – o previziune astrologica adresata regelui akkadian Naram-Sin, nepotul marelui Sargon. Dar, după cum spun legendele şi povestirile, regii şi împărații aveau astrologii lor de mai mult timp, dinainte de istorie. De origine divină, astrologia, împreună cu alte ştiinţe a fost adusă pe Pământ de către îngeri. Cel puţin aşa afirmă izvoarele biblice.

Ramses al II-lea

Cert este, că, de foarte timpuriu, de la începutul istoriei, regele avea un astrolog, un sfetnic de taină. Şirul lung al regilor sfatuiti de un astrolog a fost întrerupt de un faraon egiptean, pe nume Ramses, care a inceput el insusi sa studieze astrologia de la vârsta de 14 ani. Şi a devenit cel mai important astrolog al vremii sale. Aşa că se sfătuia singur. Momentul ritualurilor, al bătălilor cu hitiţii și libienii, perioadele de construcţie ale templelor minunate de la Abu Simbel si Karnak, alegerea slujitorilor săi, ei bine, toate acestea se faceau şi prin mijloace astrologice. Cunoașterea holistica data de astrologie i-a permis lui Ramses al II-lea sa conduca Egiptul aproape 67 de ani, mai precis 66 de ani și două luni perioadă considerata de multi istorici ca cea mai infloritoare din toată istoria Egiptului antic.

Claudius Ptolomeu

Tot in Egipt, dar in secolul II, a trait Claudius Ptolomeu (120-180), părintele astrologiei, care a activat în principal în Alexandria, dar a fost consultat adesea si de nobili romani sau de curtea imperiala de la Roma. Claudius Ptolemaeus din Alexandria, cum semna scrierile sale, este considerat părintele Astrologiei pentru că a sistematizat în lucrarea sa Tetrabiblos teoria, principiile, interpretare şi excepţiile astrologice. Cele patru cărţi sunt alfa şi omega pentru astrologia europeană, astrologia ştiinţifică a aspectelor, a caselor egale şi a zodiacului tropical (zodiacul adevărat, denumit cel filosofic). Claudiu Ptolomeu este creditat şi cu descoperirea faptului că Pământul este rotund şi se roteşte în jurul Soarelui. De fapt redescoperise ceea ce scrisese Hipparchus din Niceea, în ”Ierarhiile Cerești” cu trei sute de ani mai înainte.

Tradiţia spune că Claudius Ptolomeu a fost născut în zodia Berbecului, aceasta şi ca o recunoştere a întâietăţii sale, Berbecul fiind prima zodie. “Practic, spunea astrologul Jeff Mayo, dacă ar dispare toate scrierile despre astrologie, mai puţin Tetrabiblos, acasta ar fi suficient pentru ca să se continue activitatea interpretării Cosmosului în folosul unanităţii”. De asemenea în timpul lui Claudius Ptolomeu s-a figurat pe tavanul frumosului templu de la Denderah fenomenului de precesie a echinocţiului vernal, două zodiace concentrice decalate cu circa o treime de zodie, cât era ecartul dintre zodii şi constelaţiile care le purtau numele, în momentul respectiv.

Fără a intra în amănunte tehnice astronomice trebuie să facem o paranteză despre zodiac, zodii şi constelaţii. La începutul istoriei ceea ce numim astăzi astrologie (ştiinţa despre stele) era singura modalitate de a înţelege vrerea zeilor, prima religie și cea mai înaintată știință. Acum mai multe mii de ani, preoţii sumerieni, caldeeni, akkadieni sau babilonieni observau cu atenţie cerul, domiciliul zeilor şi în funcţie de diferitele semne celeste comunicau regelui şi poporului vrerea zeilor. Pentru acesta s-au înălţat adevărate observatoare – zigguratele de o înălţime impresionantă. Dar preoţii erau interesaţi atît de mesajul zeilor cît şi de relaţiile sociale şi cunoaşterea oamenilor.

O istorie sumeriană

O istorie sumeriană găsită la Nimrud, de către arheologul Sir Max Mallowan (soţul Agathei Christie), scrisă pe tăbliţe de lut, descrie cum vreme de aproape 900 de ani preoţii sumerieni au cercetat cât de diferiţi sunt oamenii între ei. Rezultatul a fost că au descoperit că omenirea se poate împărţi în 12 tipuri, după data naşterii, începând cu echinocţiul de primăvară. Şi au denumit fiecare tip de oameni cu numele unui animal, după câteva caracteristici principale ale persoanelor care alcătuiau respectiva zodie. Pentru că observaţiile care duceau la calcului timpului, a anotimpurilor, se făceau direct, prin observarea cerului, au denumit constelaţiile, cu numele respectivului animal, în care Soarele aflat pe calea lui Anu (ecliptica) era la miezul zilei în perioada de timp respectivă. Aşa au obţinut zodiacul (cerc de animale – în greacă).

Mai tîrziu grecii au umanizat patru zodii, după filosofia lor, schimbînd numele animalelor, respectiv: Gemenii, Fecioara, Purtătorul Balanţei şi Purtătorul Apei.

Deci, constelaţiile au primit numele de la zodii şi nu invers!

De altfel trebuie să ai multă imaginaţie ca să vezi pe cer, în constelaţii, imaginea respectivelor animale. Să amintim faptul că alte popoare, pe alte meridiane, au dat denumiri total diferite constelaţiilor respective, după miturile şi credinţele proprii. Ba au vazut alte constelații decat cele 12 ale sumerienilor. De fapt pe eliptică nu sunt 12 constelaţii ci … 14. Pe lângă cele 12 care au primit numele de la zodii mai sunt constelaţia Purtătorului de Şerpi şi elemente din Balena. Dar cum preoţii stabiliseră 12 tipuri psiho-somatice de oameni, cele două constelaţii nu au primit nume de zodii, rămînînd în componenţa zodiei Scorpionului şi, parţial, a Săgetătorului.

Marile Zodii

Datorită imperfecţiei rotaţiei Pământului pe planul orbital, Pământul comportându-se ca un titirez care balansează axa de rotaţie, au fost observate fenomenele de precesie şi nutaţie. Pe scurt, încă o dată, nu dorim să intrăm în amănunte tehnice, punctul echinocţiului de primăvară face un cerc total, trecând prin toate constelaţiile în circa 26.000 de ani. Am mai discutat altădată despre Marile Zodii. Dar, după cum a observat Hipparchus încă din secolul II înainte de Hristos, zodiile sunt segmente de cerc egale pe ecliptică, adică sunt perioade de timp fixe obţinute prin împărţirea duratei anului la 12. Tot savantul grec a calculat durata anului tropic cu o precizie de 6 minute şi jumătate şi a alcătuit primul catalog al stelelor aşa-numite fixe.

“Zodiile sunt creaţia Pământului și sunt influențate de Cer, ca de un ceas” a spus mai târziu, în secolul XV, cardinalul Pierre D’Ailly.

Corespondența din Republică

V-am spus că am primit multă corespondență. Foarte multă, din Republică. Mi-a atras atenția o scrisore dramatică a unui medic din Republică. ”Ce să mă fac, domnule profesor, pe mine ca și pe dvs, m-a vaccinat bunul Dumnezeu și El nu dă certificate de vaccinare!”

Tânarul doctor este supus la o discriminare, cel puțin ciudată. Este homozigot, o raritate de sub 1% din populația Europei, ambii lui părinți au fost îmbunătățiți genetic, aveau mutația CCR5-Δ32. Ceea ce îl face imun la majoritatea virusurilor inclusiv la Covid-19, toate variantele posibile. Și are un sistem imunitar mult îmbunătățit. Cei ca mine, ca subsemnatul, care a avut doar un părinte îmbunătățit genetic, constituim cam 10% din populația Europei, unii specialiști spun că procentul este mai mare. Suntem heterozigoți, rezistenți la unele virusuri, SIDA fiind printre ele. Și covideala, orice variantă.

Problema bunul doctor moldovean este că nu poartă mască și echipamentul incomod de scafandru. Adevărul este că aceste harnașamente împiedică performanța medicala. Mai ales în zona unde lucrează el, a intervenției de urgență. Faptul că nu este împiedicat de greoiul echipament de protecție l-a făcut foarte eficient, a salvat multe vieți în timpul distopiei sanitare. Totă lumea știe ciudățenia lui, că nu se îmbolnăvește și pacienții îl preferă, îl asaltează. Nu știu dacă este invidie, sau gelozie profesională, dar conducerea spitalului unde lucrează i-a spus, pe ton de glumă, dar în serios, ”să nu mai facă pe nebunul, să poarte echipament de protecție, ca toată lumea!”

Medicul din Republică mă întreabă ce să facă. I-am răspuns cum m-am priceput mai bine, pentru el am făcut o excepție de la regula mea. Regula este că nu răspund la corespondență. Mă gândesc că în România ar fi cam 8.000 de medici îmbunătățiți genetic, care nu se îmbolnăvesc. De ce nu se folosesc acești oameni, această elită, o resursă formidabilă? În linia întâi, foarte bine plătiți, pentru că sunt elită! Bună întrebare! Mai mult, din surse de încredere am aflat că se dorește ascunderea faptului că există unii oameni imuni la Covid-19.

Așa că nu m-a mirat altă scrisoare, a unui frate întru Hristos, citez: ”Nu înțeleg ce se întâmplă cu oamenii. Constat pe zi ce trece ca rautatea, dusmania, intoleranta, furia si grosolania pun stapanire pe tot mai mulți. Este o aventură riscantă sa ieși din casa, sa conduci. Este teribil sa fii pieton. Dacă ai de rezolvat o situație si trebuie sa te adresezi unui funcționar, unui angajat, unei bănci sau… oriunde, trebuie sa te pregatesti ca pentru lapidare. Mă uit la colegi. E cam la fel. NU mai comunicam. Din cei mai blanzi de odinioara ar da sa razbata, acum, furiile oarbe…

S-a terminat timpul? S-a risipit răbdarea? Ce sa fie oare? O intrat ceva în noi? O fi de la vreme, de la antene, de la apa, de la soare? Ce-o fi cu noi? Oare spre ce mergem? Vin vremuri în care va fi din ce în ce mai greu de trăit, de răzbit printre oameni… Singurul loc în care se mai poate vorbi de un fior de liniște este Biserica. Dar ce va fi cand si acolo va canta cucuveaua?! Ce ne spun stelele? Cum ni-i norocul?! Dumnezeu va tie sănătos!”

Țin tare mult la autorul scrisorii, ca la un frate, dar nu am raspuns, poate doar în Apocalipsa lui Ioan. Sau, așa a fost mereu, numai că acum, prin prisma tehnologiei moderne a comunicării și a perversității jurnaliștilor, mizeria umană circulă mai mult, este mai evidentă. Sau, de vină este frica, privarea de libertate a distopiei sanitare. Dar sunt și multe lucruri bune pe lumea asta, să nu le uităm!

De exemplu, o să mă uit la un film! De obicei aleg dintre sărbătoriți, cei care își au ziua de naștere. Ia să vedem! Yoko Onu, nu, nu mi-a plăcut niciodată japoneza asta perversă și drogată, l-a nenorocit pe John Lennon. John Travolta? Poate, dacă găsesc ”Grease”, un film din 1978 cu Olivia Newton-John, care mi-a plăcut întotdeauna și mai mult, după evoluția ei spirituală deosebită. Milos Forman, mare regizor, uriaș, a regizat ”Zbor deasupra unui cuib de cuc” și alte filme celebre.

Cybill Shepherd, frumoasa cu maxilarul greu, să mă uit la ”Moonligthtining”? La un episod, sau două? Poate, este cu un Bruce Willis romantic și dinamic, cu mult păr pe cap! Constantin Cotimanis. Bun actor, amintește de foști, numai că a jucat în filme la care eu nu mă uit, unele denigrează România, ca să fie premiate de străini. George Kennedy, poate găsesc un western pe cinste, cu durul genului. Sau să deschid ”Trei dinți din față” ai lui Sorescu, sau ceva de Nichita, de ce nu, Prevert, în timp ce-l ascult pe Andres Segovia, interpretând, ca nimeni altul, Leyenda (Asturia) lui Isaac Albeniz? Văd eu, noaptea este un sfetnic bun!

Sau, poate, o să ascult muzică epică la căști, ca să nu trezesc cățelușele, care s-au culcat, unele peste altele, la gura sobei, sau în patul meu, sub perne, au un talent deosebit să-și facă culcușuri din perne, în timp ce eu o să răsfoiesc una dintre cărțile necitite.

Dacă chiar vreți să vedeți cum se face un horoscop pe zodii, care dă sfaturi bune, nu ghicește viitorul, citiți horoscopul meu, dar asta până mâine, pentru că mâine o să fie alt horoscop, doar este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 18 februarie 2021

BERBEC Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi familie. Trebuie sa te implici mai mult în rezolvarea unor vechi probleme rămase în suspensie. Astăzi, mai mult ca oricând, îţi place traiul bun şi fără griji. Cui nu-i place! Dar tu chiar vrei să te simţi bine, să mănânci feluri alese şi să primeşti complimente. Nu este greu, încearcă! Ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este valabilă, legitimă şi apreciată de anturaj. Profesional, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Nu lua decizii importante astăzi, mai ales în a doua parte a zilei.

TAUR Probleme sentimentale? Astăzi nu te baza pe intuiţie şi impresii. Eşti prea subiectiv şi emoţiile tale sunt prea puternice ca să ai o poziţie obiectivă. Cere sfatul unei persoane cu experienţă! O zi favorabilă contactelor sociale profitabile, discuțiilor fructoase. Cu toate că oboseala cronică îţi închide ochii, mai ai suficientă energie, pentru că eşti foarte motivat. Profită de configuraţia cosmică favorabilă si regăseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufleteasca. Uneori este mai important şi mai plăcut să încerci să-ţi găseşti echilibrul, poate chiar cu ajutorul unui sfat de la o persoană cu experienţă.

GEMENI Conjunctura arată o furtună de evenimente, veşti şi emoţii. Eşti gata la exagerari de tip Munchausen, aşadar susţine punctul tau de vedere cu pasiune şi umor. Este momentul unei discuţii dificile, pe care le-aţi amânat mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale. Astăzi trebuie să-ţi îndrepţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Poţi valorifica unele obiecte care nu-ţi mai trebuie. Fă puţină ordine şi poate obţii şi ceva bani. Daca ai ceva de vândut, la preţ redus, poate mărţişoare sau bijuterii, acum este momentul.

RAC Ziua pare uşoară şi comodă. O altă zi de joi, ziua lui Jupiter, cu un început mai greu şi cu oboseala cotidiană. O zi bună, pentru că micile necazuri cotidiene nu-ţi tulbură calmul şi liniştea sufletului. Întrezăreşti spectrul unui posibil eşec, poate sentimental. Nu intra în bătălie! Retrăge-te acum şi luptă mâine! Sau în altă zi, când eşti sigur de victorie. Nu-ţi epuiza resursele, replierea înţeleaptă pregăteşte viitorul succes. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţineţi-te de ea. De fapt, o veste primită spre sfârşitul zilei te fac să speri într-o posibila imbunătăţire a situatiei tale. Dragostea este bine aspectată, cel puţin, aşa că eşecul se mai poate discuta!

LEU Ai nevoie de mişcare, atât sport, mişcare fizică, cât şi schimburi de idei, mişcare spirituală. Astăzi poţi întâlni o persoană pasionată, care te molipseşte de bucuria de a face lucruri bune. Ai un mod de abordare direct şi-ţi place să rezolvi lucrurile clar şi net, dar astăzi trebuie să foloseşti multă diplomaţie şi poate puţină ipocrizie. Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii! Ai un program aglomerat, cu mult de lucru şi cu multa agitaţie, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără sa spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Ceea ce nu poţi rezolva, amână, că nu este nicio ruşine – amână, dar cu termen fix!

FECIOARĂ Astăzi trebuie să fii un pic mai puţin susceptibilă, mai puţin excesivă şi mult mai înţelegătoare. Este, evident, că mă adresez părții feminine a zodiacului. Lucrurile par că se încurcă şi ai nevoie de ajutor şi înţelegere din partea celor din jur. Încă de dimineaţă, ca o obsesie supărătoare, un mic amănunt te enervează inutil. Calmează-te, nu ai motive, familia este bine, prietenii te stimeaza, la serviciu este activitatea obişnuită! Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală, mai curând o confirmare a unei temeri mai vechi. Şi nu ezita să spui „Iarta-ma, am greşit!” iar dacă este cazul poţi aduga un buchet maaare de flori.

BALANȚĂ Eşti prea încordat şi prea nervos. Eliberează principiile negative prin sport, sau prin practicarea unei discipline spirituale. Rugăciunea şi postul, cumpătarea, sunt cele mai recomandate! Dimineaţa desfăşori o mare cantitate de energie ca să rezolvi o parte din situaţiile urgente. Drept urmare stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. Ai o perioadă care te avantajează, mai ales în relaţiile sentimentale. E o zi bună, îţi şoptesc stelele. Ai mult de lucru, dar e plăcut. Relaxează-te, zâmbeşte!

SCORPION Trebuie să depăşeşti blocajul emoţional şi monotonia unei zile obişnuite de joi, mijloc de săptămână. Schimbarea necesară din viaţa ta se poate face cu paşi mici, prin dialog şi prin recificări succesive. O zi parţial nefavorabilă în care trebuie să spui mai tot timpul nu. Evită orice propunere, invitaţie, discuţie, compromis şi ziua va fi salvată! Stai în defensivă şi pândeşte. Dacă poţi! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele nu te avantajează. Cu anturajul apropiat, chiar în familie, zâmbeşte larg şi evită orice discuţie care poate degenera în replici. Stai la pândă, zâmbeşte şi „dă din coada veninoasă”, o zi trece repede. Mai ales dacă este nefavorabilă.

SĂGETĂTOR Te grăbeşti prea mult şi pui şi pe alţii pe fugă! Aşa nu ai timp şi ocazia ca să stabileşti ceva. Astăzi fii mai cumpătat, nu te împrăştia în toate părţile şi lasă pe cei din jur să răsufle! Dacă căuţi un loc de muncă, poate primul, poţi să te mulţumeşti cu un job temporar, apoi mai căuţi. Nu lăsa timpul să treacă păgubos, fără să faci bani. Insistă ca să reuşeşti! Stelele te avantajeaza astazi in relatiile cu semnele de pamant şi foc. Este bine să ocoleşti nativii nascuti sub semne de aer si apa. Cu toate ca îţi place sa ai un răspuns placut din partea anturajului, astazi configuratia astrologica îţi indica să insişti, chiar dacă nu este foarte elegant şi armonios.

CAPRICORN Realismul care te caracterizează te poate ajuta foarte mult. Ai de dus la capăt unele probleme complicate, atât la serviciu cât şi acasă. Rezolvare poate fi numai corectă, obiectivă și avatajoasă, pentru tine! Mare atenţie la orele serii. Nu trage tigrul de mustăţi, cum se zice în Orient, e bine să fii precaut ca să eviţi o posibilă neplăcere. Stelele previn, nu obligă! Poate nu trebuie sa călătoreşti – iar daca totuşi eşti obligat sa pleci undeva, este bine sa evţi avionul – elementul aer îţi este ostil în această perioadă. Totuşi, horoscopul este bun în general, aşa că ai unele oportunităţi.

VĂRSĂTOR Astăzi, parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare important. Cu capul în nori şi cu gândul aiurea, poţi să cazi pradă escrocilor şi hoţilor care colcăie în orice oraş mare. Atenţie! Dă dovadă de realism şi stai cu picioarele pe pământ. Nu eşti nici invincibil, nici imortal. Astăzi nu promite nimic, nu te alătura cauzelor păguboase care par deja pierdute, păzeşte-ţi buzunarele virtuale, pe net. Trebuie sa nu te implici în vechi probleme, măcar astăzi şi să te bucuri de o mare libertatea individuala – adica să ai mai mult timp liber numai pentru tine.

PEŞTI Situaţie pare complicată. Astăzi regăseşte-ţi ritmul tău natural de viaţă şi muncă, altfel ai perspectiva unei oboseli cronice. Nu pleca la drum lung. Astăzi eşti suficient de obiectiv, aşa că poţi să e implici în situaţii mai complicate care cer fler şi o gândire superioară. Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte. Poate, un film nou pe Netflix – sunt propunerile stelelor pentru seară.