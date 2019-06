EXPLOZIV! Scrisoare emoționantă a micuței Sorina. Foto în articol. Breaking News

Fără îndoială, cazul micuței Sorina, fata din Mehedinți smulsă de un procuror de lângă familia care o crește de 7 ani, este unul cu adevărat impact emoțional. Filmarea cu fetița târâtă pe jos, dar și cele cu ea râzând după doar câteva ore în compania familiei adoptive nu pot lăsa indiferent pe nimeni. Dovadă stau zecile, sutele de luări de poziție pe rețelele de socializare și reacțiile imediate ale unor politicieni, fie de la putere fie din Opoziție.





UPDATE. Evenimentul Zilei a obținut o scrisoare emoționantă din partea micuței Sorina, copilul care a devenit caz național. Imaginea este obținută de pe profilul de Facebook al avocatului Victor Dumitrică, avocatul familiei Șărămăt. Tulburător e faptul că scrisoarea este redactată cu o zi după ce Curtea de Apel Craiova a dat sentința defavorabilă familiei din România. În momentul publicării scrisorii, Sorina împlinea 8 ani.

Sorina este un caz național, nu mai este o problemă locală a comunității din Baia de Aramă sau a Direcției județene de protecție a minorilor. Deși, aflu acum, când subiectul a acaparat weekendul, că acolo sunt agitații și proteste de stradă încă din 11 iunie!

Din acest motiv cred că e important să lămurim câteva elemente importante în ”economia” acestui dosar care, în urma dezvăluirilor ce urmează să apară, va deveni unul complex, implicând anchetarea unor magistrați, avocați, funcționari publici și simpli cetățeni.

Înainte de asta, dați-mi voie la o opinie personală, asumată: nu cred că există multe acțiuni în istoria Justiției românești mai prost și inuman organizate precum a fost cea prin care Sorina a fost luată de acasă de un procuror care se afla acolo, teoretic, din alt motiv, acela de a strânge probe privind acuzația de sechestrare de persoane. Nu era treaba procurorului de a pune sau nu în aplicare o sentință civilă de adopție.

De asemenea, nu e cazul să fie luată în discuție teoria cu ”unde i-ar fi mai bine copilului, în New York sau în Baia de Aramă”. Americanii au o vorbă: Home is where your heart is! Iar inima copilului e clar unde e.

Andreea, sora Sorinei

Prima problemă este că s-a spus că ambele fetițe care au fost date în 2012 asistentului maternal Mariana Șărămăt ar fi fost surori. Nu este așa. Ele nu sunt rude de sânge. Andreea și Sorina au fost luate în aceeași zi de la orfelinat, pe când aveau 9 luni și, respectiv, 1 an și două luni.

De atunci au fost crescute ca două surori, ele având percepția, una despre cealaltă, că sunt surori biologice.

Problema renunțării la adopție și a semnăturii pe o înștiințarea

Fără îndoială cea mai mare ciudățenie a acestui caz este că de două ori, în 2013 și 2017, Mariana Șărămăt a semnat că renunță la adopția Sorinei, deși pe Andreea o adoptaseră deja.

Femeia susține că a fost mințită de o vecină, care este și managerul de caz al Sorinei din partea Direcției, că respectivele renunțări le trebuie la dosar, fără a avea urmări legale.

O speculație apărută acum este că, dacă soții Șărămăt ar fi cerut și adopția celui de-al doilea copil, ar fi pierdut statutul de asistent maternal, inclusiv venitul aferent, lucru normal, pentru că deveneau copiii lor și nu mai era nevoie ca statul să achite pentru creșterea lor. Ca să continue primirea veniturilor de asistent maternal, soții ar fi trebuit să primească un alt copil în plasament, dar asta s-ar fi făcut doar după o nouă evaluare a situației materiale.

Acest gest a făcut să ”curgă” formalitățile de adopție pentru Sorina și s-a ajuns la oferirea copilului către cetățenii americani. Abia în perioada aprilie-august 20018, soții Șărămăt și-au dat seama că pierd copilul și au făcut demersurile pentru adopție, unele haotice, retrageri de solicitări, reveniri asupra deciziilor vechi. Trecuseră deja cele șase luni (din iunie 2017, data declanșării procedurii de adopție) în care aveau drept de preempțiune.

Chiar și așa, obligația legală a celor de la Direcție era de a aduce la cunoștința asistentului maternal că s-a avansat cu procesul de adopție. La dosar se pare că există o hârtie în acest sens, dar Mariana Șămărăt susține că semnătura sa de pe acest act ar fi fost falsificată!

Cine e de fapt Sorina, fetita luata cu mascatii de la familia ei! Motivul pentru care 122 de familii au refuzat sa o adopte

